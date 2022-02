JV Ejercito may master plan sa Central Luzon

Maituturing na sentro ng infrastructure development ang Central Luzon, ayon kay dating senador Joseph Victor `JV’ Ejercito.

Sa isang pahayag, sinabi ni Ejercito na ang pangunahing infrastructure project tulad ng North-South Commuter Railway at New Clark International Airport Terminal ang magsisilbing “catalysts for growth” sa Central Luzon, na magbibigay ng trabaho at iba pang oportunidad sa rehiyon.

“Central Luzon will become a new growth area with all the infrastructure development in full steam,” sabi ni Ejercito.

Ang Central Luzon o Region 3 ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mahigit 12 milyon ang populasyon ng rehiyon.

Dahil malapit sa Metro Manila at malawak ang lupaing pangsakahan, ang rehiyon ay tahanan ng maraming industrial center at special economic zone.

Sakaling makabalik sa Senado, nangako si Ejercito na kanyang isusulong ang Comprehensive Infrastructure Master Plan na siyang magiging gabay sa long-term infrastructure program ng bansa.

“This will serve as the country’s blueprint for infrastructure development and transportation modernization for the next 50 to 100 years,” dagdag ni Ejercito. (DIndo Matining)