JV Ejercito: Marami pa akong gagawin para sa bayan

Sinimulan na ni dating Senador JV Ejercito ang kanyang ‘senatorial comeback’ nitong Martes, ang unang araw ng kampanya para sa mga tatakbo sa national election.

“Ito na ang opening salvo. Ito na ang unang araw ng pangangampanya. Ito na ang unang araw ng ating muling pakikibaka. Marami pa tayong dapat gawin. Marami pa tayong good na gagawin,” sabi ni JV.

Umaasa si Ejercito sa kanyang pangalawang termino kung saan makikipagtunggali siya 63 iba pang kandidato para sa 12 upuan sa Senado.

“Samahan niyo ako sa laban na ito. Alam kong hindi magiging madali. Pero nandiyan kayo sa aking likod, alam kong walang imposible,” panawagan nito.

Suportado ng apat na presidential candidate, sinabi ni Ejercito na tumatakbo dala-dala ang kampanya ang kanyang integridad. Ang kanyang kasalukuyang plataporma ang pagtutok sa implementasyon ng Universal Health Care law at pagsulong ng mass transit at infrastructure development.

“Sana maging basehan natin, siyempre, yung nagawa. At pangalawa, yung integridad at malinis na track record,” sabi ni Ejercito.

Si Ejercito ay nagsilbi bilang mayor ng San Juan mula 2001 hanggang 2010 at nagsilbing bilang kinatawan ng lone district ng lingsod mula 2010 hanggang 2013. Sa panahon ng kanyang termino naging lungsod ang San Juan.

Nang mahalal bilang senador noong 2013, si Ejercito ay naging author at sponsor ng mahigit 161 bill at resolusyon sa loob ng anim na taong termino nito.

Bilang principal sponsor, malaki ang naitulong ni Ejercito para maipasa ang Universal Healthcare Law at Department of Urban Development and Human Settlements Law sa Senado.

Bukod diyan, author din siya ng Domestic Workers Act of 2012, Local Housing Boards Act, Participatory Governance Through CSOs Empowerment Act of 2011, Mercury Exposure Information Act of 2011, at Cadastral Survey Act of 2012. (Dindo Matining)