JV: Buking sa Gov’t ID! Mga Chinese ninakaw identity ng patay

Ibinunyag ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na ginagamit ng mga dayuhan, partikular ng mga Chinese ang identity ng mga patay na tao para makakuha ng government-issued identification cards sa Pilipinas.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa serye ng kidnapping sa bansa, hinimok ni Ejercito ang Philippine National Policy (PNP) na paigtingin ang kanilang operasyon laban sa mga aktibidad ng mga kriminal na ito.

“PNP, please take note of that. We will confirm pero alam ko na nangyayari ‘to. Marami nang mga foreign nationals, in particular, mga mainland Chinese na pumasok dito, who are using identities of dead persons so that they can avail of rights and be considered as Filipino citizens,” sabi ni Ejercito.

Kinumpirma ni Fortunato Manahan Jr., OIC deputy commissioner ng Bureau of Immigration (BI) na nakapagpauwi na sila ng mga dayuhan sa paggamit ng mga fraudulent o mapanlinlang na passports, birth certificates, at marriage certificates.

“May mga cases and incidents po kaming nai-intercept sa airports and sa community. Napapa-deport po namin ang mga ‘yon,” sabi ni Manahan sa komite.

Nauna nang naghain si Ejercito ng resolusyon na nag-aatas sa Senate committee public order and dangerous drugs na magsagawa ng pagsisiyasat sa nakakaalarmang mga kaso ng kidnapping, pagdukot at pagkawala lalo na ng kababaihan, mga personnel ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) at ilang Filipino-Chinese.

“We have to verify the authenticity of these videos so that we can attack the problems already head on and not cause panic sa ating mamamayan at business sector,” dagdag pa ng senador sa kumalat na marahas na krimen na kinasasangkutan ng mga dayuhan. (Dindo Matining)