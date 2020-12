Justin humirit ng maraming anak kay Hailey

Sa pag-guest ni Justin Bieber sa show ni Ellen DeGeneres, sinabi nito na gusto nila ng kanyang misis na si Hailey Baldwin na magkaroon sila ng maraming anak.

“I am going to have as many as Hailey is wishing to push out! I’d love to have myself a little tribe. But, yeah, it’s her body and whatever she wants to do. I think she wants to have a few,” sey ni Bieber.

Ang tanong ay kelan nila sisimulan ang magkaroon ng first baby?

“It’s not that we’re waiting, but Hailey still has some things she wants to accomplish as a woman, and I think she’s just not ready yet. And that’s okay,” diin pa ni Justin.

Nakareserba nga raw ang likod ni Justin kunsaan niya ipapa-tattoo ang family picture nila kapag may baby ba sila ni Hailey.

Hindi nga raw nakauwi ang mag-asawa last Thanksgiving sa pamilya ni Justin sa Canada dahil sa pandemic, kaya si Hailey na raw ang nagluto ng turkey at nag-hire si Justin ng chef para mabuo ang kanilang Thanksgiving dinner. (Ruel Mendoza)