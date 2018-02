Justices kinuyog si Sereno, pinalayas

NAPILITANG maghain ng ‘indefinite leave of absence’ si Chief Justice Maria Lourdes Sereno simula sa Marso 1, 2018 matapos na komprontahin umano ng mga kasamahang mahistrado sa deliberasyon ng Supreme Court (SC) en banc kahapon.

Base sa impormasyon ng isang insider sa SC, nais ng ibang mahistrado na magbitiw na si Sereno sa puwesto makaraang lumitaw sa pagdinig ng House committee on justice ang mga kakulangan niya sa documentary requirements nang mag-apply bilang Punong Mahistrado katulad ng kabiguan na isumite ang lahat ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net worth (SALN).

Nabatid pa na ilan sa mga mahistrado ay nagpahayag na rin umano ng kawalan ng kumpiyansa kay Sereno.

Bandang huli ay napilit din umano si Sereno na maghain ng ‘indefinite leave of absence’ habang dinidinig pa ang impeachment complaint laban sa kanya.

Kinumpirma kahapon ng kampo ni Sereno ang pagbabakasyon nito pero tinawag nilang ‘wellness leave’ ang pansamantalang pahinga ng Punong Mahistrado.

“Mayroon siyang naka-schedule na wellness leave sa March. Talagang naka-schedule na ‘yun matagal na. Ina-advance lang niya, matatapos na rin ang February.

Para makapag-prepare din siya sa Senate trial,” sabi ni Atty. Jojo Lacanilao, tagapagsalita ni Sereno.

Muli ring binigyang-diin ni Lacanilao na hindi magbibitiw sa puwesto si Sereno at wala aniya itong plano na mag-resign.

“Definitely (she will not resign). Please keep that away from your mind. She is not going to resign. Wala pong planong mag-resign si Chief Justice Sereno and she is prepa­ring to face this sa Senado,” ayon pa kay Lacanilao.

“This is welcome news to the Filipino people. This will give her time to reflect on what would be best for the judiciary which she heads,” reaksyon ni Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali.

Si Umali ang chairman ng House committee on justice na dumidinig sa impeachment complaint ni Atty. Lorenzo Gadon laban kay Sereno.

Binigyang-diin pa ni Umali na ang napagkasunduan ng SC en banc ay maghain ng indefinite leave ang Punong Mahistrado at hindi anya ‘wellness leave’ kaya nagtataka ito kung bakit iba umano ang lumalabas sa bibig ng mga tagapagsalita ni Sereno.