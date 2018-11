Justice ng SC may ka-date na mestisang chiching sa Makati

Alam niyo bang may ka-date kamakailan na mestisang chiching ang isang Justice ng ­highest court of the land, Supreme Court.

Ayon sa aking bubwit, Lunes, Nov. 19, dakong ala-1:30 nang hapon, nang mamataan si Sir Justice at ang ka-date niyang chiching sa isang coffee shop sa Greenbelt 5 sa Makati.

Ayon sa aking bubwit, kung pagbabasehan ang mga tingin at titig ni Sir Justice sa date nyang mestisang Chinese ay masasabing in love si Sir. Kuwento ng aking bubwit, habang nag-uusap si Sir Justice at ang chiching ay ‘tantalizing’ eyes si sir at ‘animated’ o dibdiban ang kanyang pagsasalita with ­matching hand and facial gestures.

Yes mga pare at mare, kumukutitap ang mga mata ni Sir Justice sa dibdibang chikahan nila ni Chinese mestiza at kapag si mam naman ang nagkekuwento, may mga biglaang titig na malagkit si Sir Justice at minsan ay nakapalumbaba pa siya habang nakatutok ng malagkit na titig sa chiching.

Ang Chinese mestiza o tsinay na ka-date ni Sir Justice ay malamang early 40s na, nakasuot ng black dress na polka dots habang si mahistrado naman ay nakasuot ng light brown na long sleeves. Habang masaya ang kuwentuhan ng dalawa sa coffee shop at habang pakurot-kurot sa apple pie at ilan pang pastry, nakabantay naman sa labas ng establisimyento ang nakasuot ng barong tagalog na bodyguard ni Sir Justice.

Ok lang makita si Sir Justice sa date sa mataong lugar gaya ng Greenbelt 5 dahil legally separated na siya sa asawa.

Si Sir Justice na mula sa academe ay appointee ni dating Pres. Simeon Benigno Aquino III.

Ang Justice ng Supreme Court na ­naispatan sa date sa mestisang Chinese sa Greenbelt 5 at mukhang in love sa kanyang date ay itago na lang natin sa initials na ML.