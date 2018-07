Justice Bersamin type maging Chief Justice

Tinanggap na ni Supreme Court Associate Justice Lucas Bersamin ang kanyang nominasyon para sa posisyon ng Chief Justice.

Kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevarra, ex-officio member ng Judicial and Bar Council (JBC), ang pagtanggap ni Bersamin sa kanyang automatic nomination bilang isa sa mga most senior justice ng Korte Suprema.

“SC Associate Justice Lucas Bersamin has accepted his automatic nomination for the CJ post today,” saad ni Guevarra.

Sa ilalim ng JBC rules, ang limang most senior justice ng Korte Suprema ay awtomatikong nominado bilang susunod na punong mahistrado.

Bukod kay Bersamin, mayroon ding automatic nomination sina Acting Chief Justice Antonio Carpio, Associate Justices Presbitero Velasco Jr, Teresita Leonardo De Castro at Diosdado Peralta.

Gayunman, una nang tinanggihan ni Carpio ang kanyang automatic nomination dahil isa siya sa mga bumoto na ibasura ang quo warranto petition laban kay Dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Sina Velasco at De Castro naman ay magreretiro na sa Agosto at Oktubre.

Sa ilalim ng 1987 Constitution, mayroong 90 araw ang presidente para maghirang ng bagong punong mahistrado magmula nang pinal na mapatalsik sa puwesto si Sereno noong June 19, 2018 sa pamamagitan ng quo warranto.