Junna pupukpok sa Paris tourney

NAKATAKDANG sumalang ang national karatekas sa pinakahuling Olympic qualifying tourney sa Paris, France sa Hunyo 11-13.

Kaya naman puspusan ang paghahanda ni Filipino-Japanese karateka Junna Tsukii at alam nito kung ano ang kailangan para masilo ang Olympic Games berth sa Tokyo, Japan.

“I have to raise my ranking and be in at least third place in the Olympic qualifying in Paris,” hayag ni Tsukii.

Hindi kasama si 29-year-old Tsukii sa loob ng ‘bubble’ sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna dahil nagsasanay ito sa Japan kasama ang kanyang ama.

Ang ibang karateka na naghahangad na makakuha ng slot sa Tokyo Olympics ay sina 2019 SEA Games gold medalist Jamie Lim, Fil-Am Joane Orbon, Alwyn Batican, Ivan Agustin at Sharief Afif.

Tulad ni 2019 SEA Games medalist Tsukuii, wala rin sa Calamba Bubble si Orbon dahil nasa US naman ito nagte-training. (Elech Dawa)