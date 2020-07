Junk food ibasura – Gatchalian

Bagama’t makakatulong ang pagpataw ng dagdag-buwis sa mga ‘junk food’ para malayo ang mga bata sa pagkain nito, binigyang-diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na mahalagang maprotektahan ang mga bata sa masamang epekto ng unhealthy product na ito.

Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng pag-aaral ng World Health Organization (WHO) kung saan kinalampag ang promosyon ng addictive na substance at unhealthy na produktong tulad ng mga sugar-sweetened beverages, salted snack foods, and fried fast food, at iba pa.

Ang nasabing mga produkto ay nagiging sanhi ng mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, obesity at heart disease.

Dahil karamihan sa mga bata ay mas mahaba ang oras sa panood ng telebisyon at paggamit ng gadget, expose umano ang mga ito sa mapanganib na commercial marketing messages.

“It is crucial to build on their media and information literacy so they can fully understand the dangers posed by these products,” ani Gatchalian.

“Children should observe healthy habits to protect themselves from the threat of COVID-19,” dagag pa nito.

Sabi ni Gatchalian, bago pa man tumama ang pandemya sa bansa, maraming mga bata ang undernutrition at malnutrition.

“Dahil nananatili ang mga kabataan sa kanilang mga tahanan, nakatutok sa kanilang mga gadgets o sa telebisyon, mas malaki ang posibilidad na makumbinsi sila ng mga mapanlinlang na mga mensahe tungkol sa junk food at iba pang nakakapinsalang mga produkto,” sabi nito.

“Ang paglinang sa kaalaman ng mga kabataan tungkol sa mga produktong ito ay mahalaga upang mapanatili natin silang ligtas at malusog lalo na ngayong panahon ng pandemya,” saad pa ni Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Ayon pa sa senador, malaki ang magiging papel ng health education para patulungan ang mga bata na maging mapanuri sa masamang epekto ng pagkain ng junk food.

Sa Senate Bill No. 1565 oo the Education in the New Normal Act, ipinanukala ni Gatchalian ng magkaroo ng ‘integration of health education’ sa pang-araw-araw na lesson at aktibidad sa ilalim ng hybrid learning system.

Sa ilalim nito, ipo-promote ng grupo ng mga mag-ulang at guro ang health information sharing para sa mga mag-aaral. (Dindo Matining)