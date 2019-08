Juls todo iwas sa tanong, isyu nina Anderson, Bea

Umere ang pahayag ni Julia Barretto sa DZMM kahapon kung okay siya ngayon. Papuntang San Francisco, California kahapon ang kontro­bersyal na young actress para sa isang show.

Lihis nga lang ang tugon ni Julia sa tanong, at ramdam mo na super iwas ito na pag-usapan ang isyu, lalo na sina Ge­rald Anderson at Bea Alonzo.

“I’m exci­ted. It’s my first time to go to San Francisco!” tanging pahayag ni Julia.

Kasunod ng interview kay Julia ang ex-boyfriend naman niyang si Joshua Garcia. Ayon sa report, saad ng young actor, nalulungkot din daw siya para kay Julia pero mananatili ang suporta niya rito.

***

May offer na si Direk Joji Alonso na magdirek kahit hindi pa naipalalabas commercially ang una niyang mainstream debut na “Belle Douleur (Beautiful Pain)”.

Kris magsu-shooting na sa Aug. 13

“Meron! Ha! Ha! Ha!” pahayag ni Direk Joji sa presscon ng Cinemalaya entry niya.

Anong nangyari sa trabaho niya bilang lawyer nu’ng nagdidirek siya?

“Ay I never stopped. ‘Pag nagsu-shoot nga kami, magti-text ang client. Sabi ko, I’ll call after this take. Gulat na gulat ang kliyente ko. ‘Anong take?’ Hahaha!

“I never quit law practice because that’s what provides food on the table. So hindi mangyayari ‘yon. That always comes first! Ha! Ha! Ha!” saad ng lawyer-producer.

Samantala, nagsimula na ring mag-shooting ng filmfest entry ng Quantum Films na “(K)Ampon”. Sina Kris Aquino at Derek Ramsay pa rin ang magkapareha.

Sa August 13 ang first shooting day ni Kris at ayon sa staff ay naglaan na siya ng two weeks na diretsong shooting nga­yong buwan dahil pinutol na niya ang bakasyon para makahabol sa December 25 ang playdate.