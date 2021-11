Julie kinikilig kay Rayver

Pagkatapos ng successful 1st part Limitless online concert ni Julie Anne San Jose, ang “Breath” at sa Mindanao ang naging location, ngayon ay nasa part 2 na siya kunsaan sa Visaya naman siya nag-ikot at ang title ay “Heal.”

Special guest ni Julie Anne sina Jessica Villarubin at Rayver Cruz.

With Rayver, inamin ni Julie na although lahat naman ay nag-conceptualize, isa siya sa may personal choice na makasama ito sa part 2. Kaya bukod sa highlight ang pagkanta at pagtugtog ni Julie ng piano sa tabing dagat, with a cinematic sunset, tiyak na marami ang maghihintay sa gagawin nila ni Rayver, na nakakakilig nga, ayon kay Julie.

Sa isang banda kasi, mula nang magkasama sa All-Out Sundays at maging hosts sila ng The Clash, kahit na alam ng lahat na may girlfriend si Rayver, may mga kinikilig talaga sa kanila.

Pero wala naman daw silang ilangan o awkwardness na dalawa.

Sabi nga ni Julie, “Wala namang dapat na awkwardness kasi we’re more on a tandem than loveteam. Talagang comfortable lang kami sa isa’t isa.

“At ‘yun naman talaga ang factor para magkaroon ng chemistry ang isang tandem.”

At the same time, nagpapasalamat daw siya sa sumusuporta sa tandem nila.

“I really appreciate it at marami pa pong kaganapan sa Heal. Basta, hindi ko pwedeng i-spoil, basta abangan niyo na lang po.”

Ang Limitless Part 2 Heal ay sa November 20 na mapapanood at maaari ng makabili ng ticket sa gmanetwork.com at synergy. (Rose Garcia)