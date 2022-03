Julie Anne, Rayver relasyon buking sa lambingan

Halos himatayin sa kilig ang mga fan sa viral video ng rumored sweethearts na sina Rayver Cruz, Julie Anne San Jose.

Pinagpiyestahan sa Twitter ang video nila, na kuha sa katatapos lang na live concert ni Julie Ann.

Na-tweet ni @Gwaldine ang video na makikitang nakatungkod, iika-ika si Rayver papunta kay Julie Anne, na nasa stage.

Pinakilala si Rayver sa show at noong tumayo ito, nalantad na papilay-pilay nga ito.

Agad namang bumaba sa upuan si Julie at sinundo si Rayver. Pinaakbay niya ito sa kanyang balikat at inalalayan sa entablado.

Walang kaparis na sweetness ang hatid ng eksena ng dalawa, na nagpakilig sa mga fan.

Sabi nga ng mga fan, “Hold me close by your side @rayvercruz220, @MyJaps daming langgam kagabi.”

Kim namigay ng lumang damit

Iba talaga ‘pag artista, sikat na gaya ni Kim Chiu. Aba, halos wala na siyang ginastos sa pagpapa-renovate ng kanyang kuwarto, na dating storage ng mga lumang damit.

Sa YouTube channel ay ipinagmalaki ni Kim ang finish product ng renovation ng lumang kuwarto, na ginawa niyang studio, office.

Ayon kay Kim, pinamigay na niya ang mga lumang damit, at may ilan lang na tinago niya.

Lumabas na napakaganda ng studio, na parang resting area rin ni Kim.

Dahil may mga kuwento si Kim sa design, furniture ng bahay, lumalabas na wala halos ginastos ang aktres. Pinasalamatan, prinomote niya ang mga store, retail shop na pinagkuhanan ng mga inilagay sa studio, na bigay sa kanya.

Siyempre, for promotion din naman sa mga seller ang pagi-endorso ni Kim. Kaya malaki ang natipid ni Kim sa renovation dahil sa mga sponsored pieces, designs mula sa mga seller.

Heart niyabang regalo ng Versace

‘Sana all’ ang inggit na inggit na comment ng mga netizen kay Heart Evangelista. Binahagi kasi niya sa Instagrap ang mga larawan ng damit na iniregalo sa kanya.

Nakasulat ang brand na Versace sa regalo, na may kaakibat na letter.

Meaning, regalo talaga ito sa kanya.

“From @versace with love,” sabi pa ni Heart.

Libo-libo ang halaga ng mga item sa Versace. Tanging si Heart lang talaga ang ‘sakalam’ na pinadadalhan ng mga ganitong brand bilang regalo.

Biruin mo, mayaman at may kakayahang bumili ng mga ganitong mamahaling brand, siya pa ang pinadadalhan. Kaya nga ang mga Marites ay naglalaway sa inggit sa Kapuso star.

Markki nagpasilip ng ‘biyak’

Mula sa bukol, bakat, pubic hair, naibalandra na ni Markki Stroem sa social media, pelikula.

At kung akala niya ay hanggang doon na lang `yon, mali kayo, dahil ang latest post niya sa Instagram ay biyak ng puwet naman ang binuyangyang niya.

Ayaw paawat sa paglalandi, pagpapalaway, pagpapatakam sa kanyang mga fan si Markki, ha!

Nakaluwa talaga ang biyak ng kanyang puwet sa latest IG post niya.

Sa caption, nangangako si Markki sa kanyang mga nagwawater-water na mga fan na maliligayahan sila sa mga pinasilip niya.

Puro mga nude photo ang makikita sa isang paid subscription website.

Mariel tinalakan ang kasambahay

Sa halip na kamuhian, durugin si Mariel Padilla sa pagtataray nito sa kanyang staff, o kasambahay, kinaaliwan pa ito at ginaya ng vlogger.

Viral sa socmed ang pagkagulat ni Mariel habang nasa gitna nang pagbabasa nito sa nanalo ng ipinamimigay niyang mga bisikleta, at napatili siya nang malakas, dahil sa bumagsak na electric fan.

Nawala sa sarili si Mariel na nasa gitna ng live streaming, dahil dire-diretso siya sa pagtatalak.

“Oh my God! Oh my God! Nahulog! Nahulog ‘yung electric fan!!!!” tili ni Mariel.

“Yung isang blade nabali! I-off mo nuna! Tanggalin na!!” ang patuloy na tili ni Mariel.

Nasa likod naman nito ang anak na si Isabella na naglilinya rin at nagulat sa reaksyon ng anak.

Habang natutuliro sinasagot ni Mariel ang anak at pinapaliwanag ang nangyayari.

Ginaya ito sa Tiktok ni @juleseusebio, na ni-lip sync ang talak ni Mariel.

Hindi makuhang magalit ng mga netizen kay Mariel dahil kaaliw nga ito.