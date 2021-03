Julie Anne pantasya ni David

Naku ha! Sa April 5 pa sa GTV magsisimulang mapanood ang Heartfull Café na pagbibidahan ng bagong tuklas na loveteam ng GMA-7 na sina Julie Anne San Jose at David Licauco, pero parang ang dami na nilang followers at napapakilig.

Mukhang sa simula nila na halos hindi makapagsalita si David sa harapan ni Julie at ‘yun pala, fan ni Julie si David at hindi makapaniwala ang huli na heto’t ang idol/crush niya ay kapareha na niya.

Na si Julie naman, nagawang maging relax sa kanya si David at mismong mga tao sa lock-in taping nila ang nagsasabi na iba raw ang chemistry ng dalawa at kinikilig sila, huh!

So, heto na nga, nakita namin sa Facebook account ni David na panay ang post nito ng mga pictures ni Julie Anne. May isa pa ngang post ito na ang caption niya mismo, “Ay yung crush ko!” At sa isang post niya, simpleng “Hi Julie Anne San Jose” na naka-tag ito at kasunod ang mga emojis na tila nasa-shy si David at heart.

Eh, napansin na ni Julie Anne at nag-reply rin ito ng simpleng “Hi David Licauco.” Umani na ito ng 27,000 likes at thousand of comments at hundreds of shares.

Posible nga kayang sa pagsasama nina Julie Anne at David sa Heartful Café, hindi lang on-screen romance ang mabuo, kahit off-screen na rin?

Pancho dedma:

Max feeling dalaga, puro paseksi

Napakaraming nakakapansin at napapatanong, kung kailan daw kasi nagkaroon ng baby si Max Collins, parang mas ngayon ito nag-eenjoy na lumabas, mag-beach kasama ang mga kaibigan at higit sa lahat, mag-flaunt talaga ng kanyang kagandahan at alindog.

Ang blooming at ang sexy naman kasi talaga ni Max na ipinu-post naman sa kanyang Instagram ang kanyang katawan with her two piece swimsuit.

Kung tutuusin, walong buwan pa lang simula nang ipinanganak ni Max ang baby nila ni Pancho Magno na si “Sky” pero hindi halos kababakasan ang flat tummy nito na may batang lumabas.

Kaya ang tanong nga ng netizens kay Max, “Nanganak ka ba talaga?”

“Sana all walang bakas.”

“Parang walang anak, sexy pa rin.”

“Saan dumaan ang bata sis?”

Pati mga kapwa artista at kaibigang celebs ni Max ay napapa-comment sa kaseksihan niya. Tulad na lang ni Andrea Torres na comment sa bff niya, “Sports Illustrated!!! HAHA! You look AMAZING!!!!”

Sey naman ni Lovi Poe, “Girl. Wait… Girl!” at sinundan ng fire emoji. Napa-“Wow” at bows down naman si Rhian sa kanya.

Sa isang banda, may mga nagtatanong pa rin bakit daw hindi na talaga nakikita o nagpo-post na magkasama sina Max at Pancho. Although, visible pa rin naman na nila-like nila ang mga post ng isa’t isa.

Though, feel ng mga follower nila na may nabago na nga raw sa dalawa. Na parang malamig na si Max kay Pancho.

‘AOS’ nasa GTV na

Hindi na lamang sa GMA-7 mapapanood ang All-Out Sundays, simula ngayong Linggo, March 21 ay mapapanood na rin ito sa GTV.

Inanunsiyo na rin nila ito last Sunday ng AyOS barkada. Para raw mas marami pa silang viewers na mapasaya.

Ngayon, ang All Out Sundays talaga ang nangunguna sa Sunday noontime show in-terms of ratings kahit na may mga katapat at kasabayan ito.