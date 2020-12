Julie Anne pantasya ni David Licauco

Si David Licauco nga ba ang bagong manliligaw ni Julie Ann San Jose?

Well, may panibagong dapat abangan kay Julie Anne na siguradong maghahatid ng kilig at aliw – ang upcoming series na ‘Heartful Cafe.’

Gaganap si Julie bilang si Heart Fulgencio, isang online romance novelist na may-ari ng The Heartful Cafe.

At yes, si David nga ang makakasama niya na gaganap naman bilang si Ace, ang guwapo at goal-driven na co-investor niya.

Kasama rin sa serye sina Zonia Mejia bilang ang prangka niyang pinsan na si Sol; at si Jamir Zabarte bilang ang boy-next-door at nakakatuwang si Buddy.

Ito ay maghahatid ng iba’t ibang kuwento ng pag-ibig para sa mga manonood. Tutok lang sa GMA News TV para sa mga susunod pang updates! (Dondon Sermino)