Julie Anne nagparetoke, ginaya ang mukha ni Selena Gomez?

Nagparetoke ba ng mukha si Julie Anne San Jose? Bakit biglang-bigla, parang hindi siya nakilala agad ng mga fan niya, ha!

Sa latest Instagram photo niya, marami nga ang namalik-mata. Ang iba, ang tingin nila kay Julie Anne ay si Anne Curtis. Meron ding nagsabi na parang si Chie Filomena siya (ABS-CBN star). May nagsabi rin na Kendall Jenner siya.

Pero, sangkatutak ang nagsabi na para siyang si Selena Gomez! Ginaya ba ni Julie Anne ang face ni Selena?

em_maki: “Bat parang iba mukha mo dito ate Julie.”

betryll2004: “Selena gomez is that you?”

jouelyn_: “Akala ko si Selena Gomez.”

Kylagraceaurin: “Selena Gomez vibe.”

shainasuncion: “Selena Gomez vibes again!”

tinayyy_14: “You look like Selena Gomez.”

Well, isa lang ang ibig sabihin niyan, ke ano man ang ginawa ni Julie Anne sa mukha niya, kung makeup man yan, o dahil sa fierce look niya, para sa mga fan niya, ang ganda-ganda niya ngayon.

‘Yan ba ang nagagawa kapag walang dyowa? Naipo-focus talaga sa sarili ang lahat at lalong nagpapaganda?

Well…

Anne sinaluduhan ni Grace Poe

One hundred percent na aprubado ni Sen. Grace Poe ang pagkakapili kay Anne Curtis bilang kauna-unahang ‘babae’ na tumanggap ng award na FPJ Memorial Awards sa katatapos lang na FAMAS Awards.

“Congratulations to Ms. Anne Curtis for being the first female recipient of the FPJ Memorial Awards. May your beauty, strength, and ta-lent inspire many of our countrymen in their daily battles in life. Saludo kami sa iyo! #FPJ #FAMAS,” sey ni Sen. Poe sa kanyang IG post ng photo ni Anne na hawak-hawak ng aktres ang tropeo.

At siyempre, hindi rin pinalampas ni Anne ang pagkakataon na pasalamatan si Sen. Poe.

“Thank you so much @sengracepoe for allowing me to be the first female recipient of the FPJ Memorial Award. Very very grateful,” sabi ni Anne.

Well sa ngayon nga ay isa si Anne sa kinikilalang female action star dahil sa pelikulang “BuyBust” na kung saan ay ipinakita talaga niya kung paano siya makipagbugbugan, barilan sa mga lalake.