Julie Anne ikinakahiya ang jowang si Kim Last

Hanggang ngayon pala, nali-link pa rin sina Julie Anne San Jose at Kim Last. Nagkasama ang dalawa sa Sunday PinaSaya at kung hindi kami nagkakamali, doon sila mas naging close sa isa’t isa.

Close na lang ang termino na ginamit namin at hindi nagka-developan dahil never naman nagsalita si Julie tungkol dito. O kaya naman, mas tamang salita, malaki ang iwas ni Julie Anne kapag tungkol na sa lovelife niya ang pag-uusapan, lalo na kung ang tinutukoy nga ay ang dating miyembro ng That’s My Bae.

Nakausap na namin si Julie dati tungkol kay Kim dahil sa kakakulit ng mga fan niya na tanungin naman daw si Julie sa kung ano ba ang totoo.

Pero, naintindihan namin ang dahilan, ayon sa aming source kung bakit iwas ang isa sa The Clash Masters na pag-usapan ito o ang estado ng kanyang lovelife. Deserve rin naman ni Julie ang maging masaya sa lovelife department so sana nga, one of these days, mas maging free na siya to talk about it.

Sa isang banda, naging matagumpay naman ang pilot episode ng pagbabalik ng The Clash Season 3 noong Sabado ng gabi sa GMA Network. Pwedeng maging proud ang lahat ng bumubuo ng programang ito dahil kahit na inabutan ang preparasyon nila ng pandemya, nagawa pa rin nila itong ma-push through at ngayon ay simula na ng laban kung sino ang susunod na tatanggalin The Clash Season 3 Grand Champion.

Paolo Contis nangayayat

Ang laki nang ipinayat ni Paolo Contis! Aba, e, nag-lose lang naman siya ng 30 lbs sa loob ng kulang dalawang buwan. Ang sikreto ni Paolo? Juicing!

Dati nang nauso noon ang juicing, pero, masasabing effective talaga ito. Kasi, nakakapag-take ka pa rin ng lahat ng nutrients sa mga plant based na mixed ng isang bote ng juice.

Nakausap namin si Paolo, exclusively na yung Pure Jus by Kristal ang tine-take lang niya. At grabe rin ang determinasyon niya dahil 6 days a week, juicing lang siya. Once a week lang daw yung break niya na kumakain siya ng solid.

Mas maganda nga talaga ang katawan niya ngayon na feeling ko, na-inspired si Paolo na magpapayat talaga dahil sa magkasunod na pagiging number one niya sa Netflix.