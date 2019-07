Julie Anne gaya-gaya kina Celine, Whitney

Wala na talagang makapipigil pa sa Asia’s Pop Sweetheart na si Julie Anne San Jose dahil muli siyang magpapasiklab sa concert stage para sa “Julie Sings the Divas” sa The Theatre at Solaire Resort and Casino on July 20.



Mga birit songs naman ang kakantahin ni Julie Anne bilang tribute niya sa kanyang musical idols na sina Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston at Christina Aguilera.



Ayon kay Julie, “It’s gonna be a different one. I’ve never done anything like this before [sa mga past concerts ko], kasi usually mga pop, mga ballad, mga RnB ‘yung mga kinakanta ko. Kasi, as much as possible I really want to challenge myself with another genre, which is the birit songs kasi it’s not my usual cup of tea.”



Kaya naman, todo abang na ang kanyang fans sa one-night concert ng kanilang idolo. Para sa tickets, tawagan ang Ticket World sa 891-9999.







Sunshine, Mike balik tambalan

Bongga ang “Wagas” dahil matapos mawala nang ilang linggo sa GMA News TV ay nagbabalik muli, at sa GMA-7 na.



Anim na taon din ang itinagal ng “Wagas” sa GMA News TV at itinampok dito ang iba’t ibang kuwento ng pag-ibig na nagpakilig at nagpaiyak sa viewers. Sa paglipat nito sa GMA-7, mas pinahaba na ang bawat istorya na tatakbo sa loob ng isang buwan.



Nakaka-excite agad ang first love story na handog ng “Wagas” kung saan magsasama muli ang “Ika-6 na Utos” stars na sina Sunshine Dizon at Mike Tan.







Jillian matindi ang takot kay Gina Alajar

Ang bilis ng panahon. Dalagita na ang batang

inalagaan ko noon. Maituturing ni Jillian Ward na reunion project with Direk Gina Alajar ang upcoming series niya na “Prima Donnas.”



Excited at kinakabahan at the same time ang dalaga dahil ayaw niyang ma-disappoint si Direk Gina dahil first time niyang mararanasang idirek siya nito. Kaya naman todo ang paghahanda niya sa kanyang karakter at nakikinig sa lahat ng itinuturo ng veteran actress at director.



“Napaka-artistic, kapag naba-blocking po kami, parang siya lang po ‘yung director na talagang inaarte niya po. Pinapakita niya sa amin, gina-guide ka po niya kung ano ‘yung dapat gawin,” sabi ni Jillian.



Iikot ang istorya ng “Prima Donnas” sa triplets na sina Donna Marie, Donna Belle, at Donna Lyn.