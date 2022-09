Julie Anne, Barbie paistaran bilang Maria Clara

Lumabas na ang first look nina Julie Anne San Jose, Barbie Forteza para sa upcoming historical fictional portal fantasy series na ‘Maria Clara At Ibarra’ na tampok ang makabagong pagkukwento sa nobela ni Dr. Jose Rizal.

Natuwa ang mga netizen sa itsura ng Asia’s Limitless Star at Kapuso Drama Princess na pareho silang nakasuot ng Maria Clara dress. Si Julie ay may hawak na abanico samantalang naka-shades at rubber shoes naman ang suot ni Barbie sa ilalim ng kanyang saya.

Si Barbie ay si Klay, isang Gen Z na nursing student na gustong mangibang-bansa para magtrabaho. Isang araw, magigising at malalaman niyang napadpad siya sa mundo ng Noli Me Tangere ni Rizal.

Magtatagpo ang landas nina Klay at Maria Clara (Julie) kung saan makikita ang pagkakaiba sa ugali at kasanayan ng dalawang dalaga dahil sa kani-kanilang pinanggalingang henerasyon.

Makikilala rin niya si Ibarra (Dennis Trillo) at ang iba pang karakter sa nobela na magtuturo sa kanya ng pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa kasaysayan.

First time na magsasama sa isang teleserye sina Julie at Barbie na “kumare” ang tawagan. Nag-lock-in sila ng dalawang buwan sa Vigan, Ilocos Norte para sa location na akma sa tema ng teleserye.

Kaya two months din na video chat muna sila sa kanilang mga boyfriends na sina Rayver Cruz at Jak Roberto. (Ruel Mendoza)