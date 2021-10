Julia,Gerald ‘lambingan’ sa Boracay binaboy

Nahihiya ba si Julia Barretto, o si Gerald Anderson, na i-post sa kanilang mga Instagram account ang photo nila na magkasama sila?

Wala kasi sa IG wall nila ang photo na yakap-yakap ni Gerald si Julia mula sa likod.

Ang iba kasi, mas bet nilang i-post sa IG wall nila ang mga memorable photo nila, kesa sa IG story lang. Ang IG story kasi, after 24 hours, mawawala na, puwera na lang kung isi-save mo at mapupunta sa mga highlight sa IG mo.

Pero, para sa mga fan nila, sapat na marahila ang ayuda na `yon, dahil mas importante naman ay hindi na nila tinatago pa ang kanilang relasyon. Aba, mahabang taon din nilang tinago ang pagsasama nila sa mga out of town ganap nila noon, di ba?

Pero siyempre, sa panahon ng social media, wala ka na yatang tamang puwedeng gawin. Sabi nga, dumb if you do, dumb if you don’t.

Na kahit nga mag-post na sina Julia at Gerald sa mga wall nila na magkasama sila, lalabas at lalabas pa rin ang mga reaksiyon na kesyo hindi na nahiya ang dalawa, at pinangangalandakan pa ang mga eksena nila.

Na noong mga panahong tagong-tago nga ang ganap sa buhay nila, todo hamon ang mga fan na, ‘sige na, ilantad niyo na, huwag na kayong mahiya’.

At kaloka lang, na kung si Bea Alonzo ay naka-move on na, at masaya na sa piling ni Dominic Roque, ang mga netizen na nagalit kay Gerald noon, dahil sa paniniwalang ‘ghosting’ kay Bea, at nairita kay Julia noon, dahil sa panghuhusga nilang ‘inagaw’ nito si Budoy kay Movie Queen, hindi pa rin talaga sila makaalis sa eksenang `yon.

Masasakit na mensahe pa rin ang binabato nila sa dalawa, na ang iba ay umabot na sa pambababoy sa mga nakikita nilang photo nina Julia at Gerald.

Pero siyempre, nandiyan din naman ang mga supporter ni Julia, na sinasalag ang mga pambabastos ng mga netizen, o mga sumuporta sa kalaban nila.

Para sa kanila, kahit ano pang sabihin ng iba, hindi maitatanggi na hotter than hell ang kagandahan, kaseksihan ni Julia. Na kahit ano pang panlalait nila, na kesyo mukhang tatay ni Julia si Gerald, dahil sa agwat ng edad nila, hindi maitatanggi na kapag nakita nila ng personal si Gerald, napapanganga pa rin sila sa kakisigan, kaguwapuhan ng aktor.

Well, sabi nga, again and again, ang importante ay nakukuha pa rin nila ang atensiyon ng mga fan, ng mga netizen. Mas masaklap daw kasi, na panay ang post nila, tapos dedma lang ang mga netizen, o kahit mga basher.

Ang ibig sabihin lang kasi noon, laos na sila, at wala nang panahon ang mga netizen, fan, basher, na sitahin pa sila, o pag-aksayahan sila ng panahon.

Anyway, para sa mga solid fan nila, most beautiful couple ang JuRald. At inaabangan na lang nila ang panahon na mag-propose si Gerald kay Julia, magpakasal ang dalawa, para talagang sobrang iyak ang gagawin ng mga basher nila.

Kaloka!

Albie, Chie inaabangan sa ‘Bahay ni Kuya’

Bukod kay Kyle Echarri, inaabangan na sina Albie Casino, Chie Filomena sa PBB house.

Kasi nga, parehong palaban, matatapang ang mga ito, kaya asahan na gagawa ng eksena ang dalawa sa Bahay ni Kuya.

Kinagulat talaga ng mga netizen ang mga sorpresa ni Kuya kaya naman nakapagtala ang programa ng multiple trending topics sa Twitter at nasungkit pa nito ang number one spot.

Siyanga pala, muli kayang magtagumpay ang housemates sa tasks ni Kuya ngayong linggo? Abangan sa “PBB Kumunity Season 10” Celebrity Edition sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z, iWantTFC, at TFC tuwing 5:45 pm mula Lunes hanggang Biyernes. Eere naman ito tuwing 7 pm kada Sabado at Linggo. Samantala, mapapanood ang 24/7 livestream ng “PBB Kumunity” sa Kumu.