Julia todo lantad ng alindog sa Boracay

Bakit kaya parang tinataon talaga na kapag may pasabog ang magdyowang Bea Alonzo, Dominic Roque, may ganap din kina Julia Barretto, Gerald Anderson.

Na kapag may viral post ang BeaDom, may trending din dapat sa social media ang JuRald.

Hindi pa man humuhupa ang birthday vibe kay Bea, may paputok naman si Julia sa Boracay get-away nila ni Gerald.

Nagbalandra sa Instagram ng kaseksihan si Julia, ha! May isa na nakaupo siya, naka-one-piece bathing suit at nakasuot ng oversize sunshade hat.

Ang isa naman ay nakatayo ito habang nasa likod niya ang sea rock.

Sa unang larawan lantad ang kaseksihan ni Julia na impis ang tiyan.

Sa ikalawa nakabalandra naman ang magandang hubog ng kanyang pigura, na suot pa rin ang orange bathing suit.

Kumpara sa mga like at comment ng post ni Bea sa IG nito na naka-long dress sa The Farm, walang binatbat ang mga like at comment sa post ni Julia.

Luis, Mariel, Heart nakiramay kay Alex

Nakisimppatya, nakiramay sina Luis Manzano, Mariel Padilla, Heart Evangelista kay Alex Gonzaga, na kung saan ay inamin nga nito na na nakunan siya sa unang pagbubuntis niya sa mister na si Mikee Morada.

“God bless sa inyo ni Mikee, Ate. May everything fall into place for you and Mikee in God’s time,” sabi ni Luis.

“Seeing your photos brought me back to my experience. I love you!!! Stay strong!!! Praying for you!! You have angel looking out for you,” sabi ni Mariel.

Mga icon na nagdarasal at puting puso naman ang komento ni Heart.

Nanibago naman ang mga fan sa mensahe ni Luis kay Alex.

@princessmayel, “Finally, matinong comment coming from Luis.”

@che_ongan, “@luckymanzano marunong pala mag comment ng seryoso at matino si Luis Alex.”

Kasambahay ni Bitoy biktima ng scammer

Nagbabala si Michel V. na mag-ingat sa pagtanggap ng mga items na binebenta online at dini-deliver sa mga bahay.

Sa pamamagitan ng Instagram video kinuwento ng Kapuso comedian na na-scam ang kasamahan nya sa bahay at pinagbayad ng halagang P2K, samantalang P500 lang ang halaga ng camera-cellphone stand na pinadala sa kasambahay.

Malinawag na scam ang pinanggalingan ng item dahil non-reachable ang numerong nakasulat sa package. Hindi rin sigurado kung totoo ang address ng online seller na taga-Pasay.

Walang paraan sina Michael kung paano mababawi ang pera ng kasambahay.

Boobs ni Pia nanliit kay Andrea Meza

Nagmukhang bubuwit, maliit na daga si Pia Wurtzbach sa photo op nila ni Miss Universe 2020 Andrea Meza ng Mexico. Parehong guest sa Miss Universe South Africa 2021 sina Pia at Andrea, at may mga photo na lumabas na magkasama sila.

Sa isang photo ay parehong naka-gown ang dalawa.

Pero, nanliit talaga si Pia sa lahat ng anggulo kay Andrea sa larawan.

Mula sa height hanggang sa mukha, nasakluban siya ng kabuuan ni Andrea. Wala ring binatbat ang malaking boobs ni Pia sa nag-uumapaw sa laki ng dibdib ni Andrea.

Jericho nagbigay ng bahay sa mga biktima ng bagyo

Nakapagpagawa ng mga bahay para sa mga biktima ng bagyong Ulysses ang mag-asawang Jericho Rosales at Kim Jones. Ito ang bumulaga sa mga netizen na nagpagulat sa lahat, dahilan para palakpakan, purihin ang aktor sa humanitarian project nito.

Masisilip sa Instagram ni Jericho ang larawan nila ni Kim na naka-face mask at tila basa ng ulan. May mga nagkalat pang mga dahon dulot ng bagyo.

Sa ibang mga larawan makikita ang isa pang larawan ng babae habang kasama ang mga uniformed military men. Ito ang kaibigan nilang kasama sa project.

Ang iba pang mga larawan ay nagpapakita ng mga bahay na nakatayo na sa isang lugar sa Salinong, Cagayan at malapit nang matapos. Binalita ni Jericho ang tagumpay nilang magpatayo ng bahay para sa mga nasalanta.

“It’s been almost a year since Typhoon Ulysses devastated many parts of our country including Marikina and Cagayan. We’re happy to share that the help of one of the best titas of Manila (@marinellezelizalde) our friends too many to mention, and you who donated to the cause, Ulysses Relief Fund were also able to help build 20 houses for 20 families to Project Salinong in Baggao, Cagayan!

“The recipients are very grateful’.”

Oh di ba, tahimik lang sina Kim at Jericho pero may malakasang housing project pala ito sa mga nasalanta ng bagyo.