Julia tinaasan ng kilay sa launch ng ALLTV

May mga nabigla nang makita na present sa launch ng bagong network ng mga Villar na ALLTV si Julia Barretto.

Nitong Martes nga, kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay nagsimula nang umere sa free TV ang ALLTV, ang sumalo sa prangkisa dati ng ABS-CBN.

Isa sa mga nag-post tungkol sa premiere launch ng naturang network si Mariel Rodriguez, na kamakailan ay pumirma na dito ng kontrata.

“Today we launched our new network @alltvph (praying hands emojis),” caption ni Mariel sa kanyang Instagram post.

Kasama niya sa group photo ang mga kabilang sa cast ng “Maid In Malacañang” na sina Ruffa Gutierrez, Ella Cruz, at sina Toni Gonzaga, Ciara Sotto at si Julia nga.

Napaisip tuloy ang mga netizen, pumirma, or nakapirma na rin kaya ng kontrata sa ALLTV si Julia?

At hindi raw ba, kilalang kakampink ang pamilya ni Julia?

Or baka naman nag-promote lang siya ng movie niyang “Expensive Candy” sa naturang network. Ipapalabas na kasi ito sa Setyembre 14 kaya todo-gala ang aktres sa iba’t ibang shows. (Batuts Lopez)