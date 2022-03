Julia sabik sa paandar ni Gerald

Sabi ni Julia Barretto, compared sa role niya sa ‘The Seniors’, in real-life raw ay hindi naman siya na-bully noong high school.

“Fortunately, I don’t have any bad experience noong high school. I think, noong 1st and 2nd year ko, I was a volleyball player so I was also active.

“I think, everybody knew that I’m a volleyball player at that time.”

At idinaan na lang sa tawang sundot ni Julia, “Fortunately, no experience of being bullied in school, only in real life. Hahaha!”

Siyempre pa, madaling isipin na isa sa mga tinutukoy ni Julia na nambu-bully sa kanya in real life ay ang mga basher niya, lalo na sa relasyon nila ng boyfriend na si Gerald Anderson.

And speaking of Gerald, hindi niya ito nakasama nang mag-celebrate siya ng kanyang 25th birthday. Pero dahil lalabas na raw ito ngayong araw, March 15 sa lock-in taping, kaya sure na babawi sila.

“I had a really, really good times. We had a good night. I was surrounded by my family and my friends and everybody that I don’t get in-touch with the past few years. It was so nice to reunite with everybody after so many years,” sey ni Julia.

At ngayong makakasama na nga niya si Gerald?

“We’ll probably have get-together and have dinner with some friends. Maybe just some nice dinner,” sey niya.

Siyanga pala, mapapanood na sa Vivamax simula March 20 ang “The Seniors” na bukod kay Julia, bida rin sina Awra Briguela, Ella Cruz, Andrea Babierra, Gab Lagman, Andre Yllana, at sa direksiyon ni Shaira Advincula-Antonio, at prodyus nina Direk Antoinette Jadaone, Direk Dann Villegas.

Ogie super kilig sa PauNine

Sa March 24 ay pa-America ang Singer-Songwriter na si Ogie Alcasid for his first live concert na “OA sa Love in the U.S.A.”

Dapat ay pre-pandemic pa ang concert, pero dahil nga sa mga nangyaring bagong variant at pag-surge ng Covid-19, ngayon na lang ito matutuloy.

Nang magkaroon ng omicron noong January, akala rin daw nila, hindi na matutuloy.

“Noong tinamaan na tayo ng pandemic, na-delay na nang na-delay. I think, ang hudyat nito, manood lang kayo ng N.B.A., ang dami-rami ng mga tao. I think, we’re all ready. Maging dito sa Pilipinas, nakikita naman natin sa mga kampanya, ang dami-raming mga tao.

“I think, as long as we’re careful and we keep our guard, we protect ourselves at all time. And of course, importante rin na we’re vaccinated and all that. Ready na tayo. Hindi mawawala ang pangamba, paranoia but I think, we need to get over that. Pwede nang mag-perform in front of the audience.”

After this concert, nakakasa na rin daw ang tatlong sunod-sunod na concerts niya this year kaya slowly nga, bumabalik na rin sa dati.

Ang special guests ni Ogie sa concert ay ang “PauNine” na sina Paulo Avelino at Janine Gutierrez.

Na sa buong online mediacon ay hindi itinago ni Ogie ang pagkakilig niya sa dalawa.

Sa isang banda, masayang-malungkot si Ogie. Masaya siya dahil finally, makakalabas siya ng bansa at makakapag-perform sa live audience, pero malungkot din dahil hindi niya makakasama ang Misis na si Regine Velasquez sa trip niyang ito.

Ang schedule ng O.A. sa Love sa U.S.A. concert ay sa Alex Theatre in Glendale, California sa March 26, Sycuan Casino Resort sa San Diego, California on April 2 at sa Morongo Casino Resort and Spa in Cabazon, California on April 3.