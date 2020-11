Julia pangarap magka-restaurant

Target ni actress Julia Montes na makapagpundar ng sarili niyang restaurant.

Kaya naman nagdesisyon siyang magbalik sa pag-aaral.

“Who said you can’t wear uniforms? Studying while having the luxury of having my fave coffee. Thank you @southville_is for helping me step by step achieving my dream on putting up my own restaurant.

Looking forward every time I have classes,” sabi ni Julia sa Instagram post kung saan itinag niya ang eskuwelahan niyang Southville International School and Colleges.

Kabilang sa bumati sa kanya sina Shaina Magdayao at Miles Ocampo.

Nagtapos na sa isang culinary school si Julia taong 2015. (IS)