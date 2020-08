Julia napikon sa mga tanong tungkol kay Gerald

Ang bongga sana ng ‘Mukbang’ content ni Julia Barretto sa kanyang YouTube channel, dahil may twist nga, na habang lumalafang siya, at sinasagot niya ang mga tanong sa kanya.

Marami rin ang natuwa nab ago sinimulan ang paglantak sa pagkain, nagdasal muna si Julia.

Sa simula ay puro tungkol sa pagiging independent niya ang tinanong sa kanya. Na sinagot naman niya na nai-enjoy niya dahil tahimik, may freedom.

Pero, naloka lang si Julia, dahil ang dami-raming tanong sa kanya tungkol sa kanyang lovelife. At siyempre, puro tungkol kay Gerald Anderson ang tanong.

“Why is everyone asking about my lovelife? I’m not gonna answer that question ever again!” sabi ni Julia, na in-off na nga, o tinapos na ang live mukbang with question and answer.

Napikon nga raw si Julia, kaya isang epic fail ang content niyang `yon. Pero marami nga ang sumaludo sa kanya, dahil pinairal nga raw niya ang kanyang talino. Kumbaga, hindi sumakay si Julia sa gusto ng mga faney.

At siyempre, marami ang humanga sa kagandahan ni Julia, na nakaka-destruct nga raw, na kahit kumakain ay super beautiful pa rin.

Well…

May bagong manager:

Angel Locsin ilalako sa TV5?

Mukhang desididong magtrabaho ngayon si Angel Locsin, dahil heto nga at may bago siyang manager, ang Costar Talent Management.

Ang CoStar Talent Management ay nagha-handle ng mga media content creators, celebrities, athletes, models, at hosts.

“We are honored and grateful to welcome the newest addition to the growing CoStar Talents Family, the Action Drama Queen (@therealangellocsin). Thank you, Angel, for the trust and we look forward to working with you,” mensahe ng bagong management company ni Angel.

Siyempre, buong puso siyang tinanggap ng mga atletang sina Dennise Lazaro, Bea de Leon, at marami pang iba.

Anyway, pati nga ang dyowa ni Angel ay ang CoStar na rin ang magha-handle. Parang package deal nga ang drama nila.

Pero, nangangahulugan nga raw ito na maoobliga na si Angel na magtrabaho dahil may manager na siya, di ba?

At dahi may manager na siya, ano kaya ang mangyayari kung sa TV5 siya ialok? Puwedeng-puwede, di ba?

Tutal naman ay wala siyang kontrata sa ABS-CBN, at ang TV5 ang puntahan ngayon ng mga artista na naghahanap ng work. So, walang masama kung ilako man si Angel sa TV5, di ba?

Well, chika lang naman ito sa ngayon. Pero, malaki ang posibilidad na mangyari, di ba?