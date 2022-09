Julia nagpaturong ‘mang-akit’ sa prosti

Aliw ang kuwento ni Julia Barretto na nagpunta siya sa isang strip club, red light district, sa Angeles City, Pampanga, para kumuha ng tip sa isa sa mga worker, street walker, hooker roon.

At isa nga sa hiningi niyang tip ay kung paano mang-akit ng kostumer na lalake.

“I asked her so many basic question, like paano ka ba usually mang-akit? Hehehe! And how do you carry on with the conversation, for example may gusto mag-table sa iyo. Ano pinag-uusapan nila?

“Before ko kasi siya na-table, may naganap performance. So, tinanong ko siya ng basic movement, dance steps. Basic question lang, para lang ma-guide ako in executing the character,” sabi ni Julia.

Yes, bonggang immersion nga ang naranasan ni Julia, na ninamnam talaga niya ang mga ganap sa loob ng club. At na-shock nga raw ang girl na kausap niya nang makilala siya.

“She was shocked at first. Hahaha!

“But later on, she was excited and really happy to help. And she’s very generous with the knowledge that she already had. Nagulat talaga siya noong una.

“At first hindi kasi niya alam kung ano ang hinihingi ko. Siyempre kapwa babae niya ako. Wina-wonder niya kung anong klaseng pleasure ang kailangan ko. Then, later on, nag-usap na kami, at tuloy-tuloy na hanggang magsyuting kami,” kuwento ni Julia.

Aminado si Julia na nag-enjoy talaga siya sa ‘Expensive Candy’.

“Yes, nag-enjoy, pero challenging in all angles. Hindi madali ang hiningi sa akin ng pelikula, physically, mentally, emotionally, but very worth it. And when I look back, parating iniisip ko na lang na sobrang masaya ako na nagawa ko ito. Natutuwa lang ako pag nararamdaman ko na nagkakaroon ako ng growth sa trabaho,” saad pa ni Julia.

Direk JP Laxamana na-shock: Barretto todo lantad ng alindog sa ‘Expensive Candy’

Ang bongga rin na naging daring talaga si Julia sa mga costume na sinuot niya, at kahit si Direk John Paul Laxamana ay nagulat sa tapang ni Julia na magpaseksi.

“You know, just being comfortable, with the outfits that I had to wear. I had to overcome. I feel na kapag mentally you’re strong, na sinabi mo na wala na, ito na ang magiging buhay ko for the next how many weeks, na-embrace ko na siya. After a while, I became very comfortable in everything that I was wearing.

“After the first day na nag-shoot kami sa bar, super na ako nag-enjoy. Pag nagri-ready kami for the next outfit, nagi-enjoy talaga kami. Na-embrace ko talaga si Candy. Para talaga akong si Candy.

“It’s really fun experience!” kuwento pa ni Julia.

Inamin ni Direk JP na gusto sana niyang i-tone down ang outfit, dahil gusto niyang ingatan si Julia.

“Siyempre ang habol ko naman kay Julia ay ang acting niya. Gusto ko tone down ang outfit. Sabi ko, okey lang na may-towel si Julia sa lower part, para hindi masyadong expose.

“Noong nag-look test kami, na-shock ako sa mga outfit na pinili niya. Sabi ko, ‘ah, okey, sige ganiyan pala’. I was really shocked sa look test na willing pala siya sa ganito,” chika naman ni Direk JP.

Kinuwento rin ni Direk JP, na para mawala na agad ang ilangan, sinama niya si Carlo sa look test ni Julia. At bumungad nga raw sa harap ni Carlo ang itsura ni Julia na seksing-seksi o naka-outfit na agad ng pang-sexy dancer.

“Nakita ni Carlo na sexy si Julia. Na naka-two piece si Julia. So, ‘yung chemistry nila, naging madali na lang,” sey pa ni Direk JP.

“From the look test pa lang, talagang pinaramdam na niya sa akin na okey, na we’re both committed sa pelikula. Hindi ko rin pinaramdam sa kanya na may rason para magkailangan.”

Palabas na ang Expensive Candy sa Sept. 14 sa mga sinehan. Yes, sa mga sinehan ipalalabas ang pelikula nina Julia, Carlo.