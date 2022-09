Julia mahusay na pokpok

Sa tagal ko na sa showbiz, first time ko pa lang napanood si Julia Barretto sa isang pelikula, at nangyari `yon noong Lunes ng gabi.

Dumalo nga ako sa premiere night ng ‘Expensive Candy’ kung saan si Carlo Aquino ang partner niya.

Akala ko noong una ay pa-sweet, pa-tweetum lang si Julia sa Viva Films movie na ito. Pero, ang galing pala niyang umarte at nakipagsabayan kay Carlo, na isang award winning actor.

Isang pokpok ang role ni Julia at walang keber na majority ng exposure niya ay puro bikini ang suot at kung titignan mo ay kampanteng- kampanteng sa ganoon kasuotan.

aganda ang movie na sana ay magustuhan ng mga moviegoer. Premiere pa lang ay marami na ang dumalo para suportahan ang tambalan nina Julia, Carlo.

After ‘Maid In Malacanang’ ay buhay na buhay muli ang mga sinehan na ang tagal din nabakante dahil sa pandemic.

Ang ‘Expensive Candy’ ay mula sa direksiyon ni Jason Paul Laxamana, at mapapanood na sa mga sinehan simula Sept. 14.

‘Bato’ ni Bong tunaw na

Natutuwa naman kami at agad naka-recover si Sen. Bong Revilla after isugod sa St. Luke’s, Global City last week. Bigla raw sumakit ang sikmura at may nakitang stone sa kidney niya.

Naremdyuhan naman agad ng mga attending doctors niya ang resulta ng pananakit ng sikmura. Dahil sa bagong technology ngayon ay hindi na siya kailangan operahan, at tinunaw na lang ang bato.

Sa kuwento ni Sen. Bong ay nakalabas na siya ng hospital at nagpapalakas na sa bahay. Next week na siya babalik sa Senado. Nagpapasalamat naman si Bong sa mga nagdasal, nag-text ng good wishes.

Thea takot maging mabait

Medyo kabado si Thea Tolentino sa role niya sa ‘The Flower Sisters’ na isang series ng ‘Mano Po’, na produce ng Regal Entertainment for GMA 7. Lately kasi ay puro mabait ang role niya.

Eh, tumatak na sa mga televiewer ang mga kontrabida role ni Thea. Kaya medyo kabado siya na mababait na role ang binibigay sa kanya ngayon.

Sa ‘The Flower Sisters’ ay makakasama ni Thea sina Aiko Melendez, Beauty Gonzales, Angel Guardian. Siyanga pala, napapansin ngayon si Angel sa ‘Running Man PH’ dahil sa sweetness nila ni Kokoy de Santos.

Anyway ayon kay Roselle Monteverde ng Regal Entertainment ay mas maganda at big time ang ikatlonog serve ng ‘Mano Po’. Lalo na at comeback project ni Aiko ito, na super busy nga bilang konshal sa Quezon City.