Julia left the group? Gerald, Gigi super bagay, pinakilig mga fan

Pinasilip na ang teaser ng teleseryeng Hello Heart nina Gerald Anderson at Gigi de Lana. At super shout out agad ang mga fan, dahil ang lakas nga raw ng chemistry ng dalawa.

Medyo parang Sarah Geronimo ang peg ni Gigi, na mahusay kumanta, at may pagka-komedyante sa harap ng kamera.

Pero siyempre, todo kantiyaw na ang mga netizen, dahil bagay nga ang GiRald, ha! Kesyo Julia Barretto left the group nga raw.

Heto nga ang chika ng mga fan:

“Hala, hindi naman ako fan ni Gerald, pero bakit lakas ng kilig?”

“May spark sila oh! Lakas ng chemistry.”

“K-drama feel na naman oh.”

“Mas may spark ito, may kilig, kesa sa JuRald, ha!”

Ang Hello Heart ay prodyus ng Star Creatives at ABS-CBN Entertainment at mapapanood sa iQiyi! (Dondon Sermino)