Julia, Joshua wala nang kinang

Matapos ang kontrobersya tungkol kina Joshua Garcia, Julia Barretto, Bea Alonzo, Gerald Anderson, marami ang nakapansin sa mga kilos ni Julia sa ginanap na show ng ASAP sa Amerika.

Sa isang production number kasi na bida ang MayWard (Maymay Entrata at Edward Barber) at JoshLia (Joshua, Julia), marami ang nakapansin na sobrang ‘awkwardness’ ang JoshLia sa kanilang performance at wala na raw talagang sparks sa dalawa.

Sa isang interview kay Julia ay sinabi nitong nanatiling matatag ang pagkakaibigan nila ni Joshua sa kabila ng kanilang break up at pagkasangot sa mga kontrobersiya.

“I love Joshua, I love that guy until my last breath. Very supportive and very understanding in so many things and that guy knows me really well. So whatever happens in life, that guy knows me really well. He knows my heart,” sabi pa ni Julia.

At mukhang hindi ikinatuwa ng mga fan ‘yon, at hiling nila na tigilan na ni Julia si Joshua. (Athena Yap)