Julia at Joshua magkasundo sa bisyo

Aba, ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. It can paint a thousand words. O, ‘di ba?

Well, actually, ‘yun nga raw ang pinakabagong bisyo nga­yon nina Joshua Garcia at Julia Barretto.

All sporty for @asapofficial today ⚡️ A post shared by Julia Barretto (@juliabarretto) on Oct 14, 2017 at 11:41pm PDT

Para mas lalo pang maging makahulugan ang kanilang ­‘relasyon’, they turned into more productive activities which is ­painting nga.

Sa isa sa pinakabagong video post ng Kapamilya young star, ipinakita nga niya na hindi lamang ang hampas ng pagmamahal ang kaya nilang pagsaluhan, kundi maging ang kumpas ng kanilang mga kamay.

Mukhang kinahihiligan nila ngayon ang oil painting at pareho silang may potensiyal dito, huh!

Well, base sa post, mukhang makulay ang pinipinta ni Julia samantalang si Josh ay parang three-color combination ang ginawa.

Halatang desidido ang dalawa sa bago nilang hobbies at nagkakasundo naman. Mas okey nga na du’n nila i-express ang kanilang mga emosyon kaysa naman kung anu-ano ang gawin nila, noh!

Ang mga kabataan pa naman ngayon ay iba na ­talaga ang likot utak at puso.

Korek!