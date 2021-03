Julia iniyabang ang pamatay na abs

Kung ang pagbabasehan ay ang angas ng kaseksihan ngayon ni Julia Barretto, malaki ang nagawa ng pag-ibig nito kay Gerald Anderson.

Pinuri ang kaseksihan ngayon ni Julia sa larawang pinoste nito sa Instagram na nagpapakita ng kanya toned body.

Bagamat naka-loose pants at tap bra lang si Julia sa larawan, lantad naman ang kanyang tiyan.

Ibinabalandra nito ang kanyang body figure sa photo.

Sa abs ni Julia, may katapat na si Lovi Poe sa kategoryang ito, bilang natatanging aktres na kinaiinggitan ang kanyang abs.

Hindi katakataka na maging sexy at athletic si Julia, dahil si Gerald ay isang fitness enthusiast at athlete.

Unti-unting nakukumbinse ang mga netizen na bagay ang dalawa, lalo at ipinangalandakan na nila sa kanilang pagmamahalan.

Sharon bet uli ‘makipagbalikan’ kay Gabby

Nagagawa na ngang tuksuhin ni Sharon Cuneta ang dating kinaiinisang si Gabby Concepcion, ngayong patapos na ang comeback movie ng Megastar sa Viva Films, ang “Revirginzed”.

Sa ‘Revirginized’ ang love interest ni Sharon ay si Marco Gumabao, kaya biglang pinakukulo ang tandem na “MaRon”, mula sa pinagsamang pangalan ng dalawa.

Sa post ni Sharon itinabi niya ang photo nila ni Marco, sa larawan ni Gabby kasama ang kapareha niya sa serye ng GMA-7 na ” First Yaya”, na si Sanya Lopez.

Ipinagmalaki ni Sharon ang team-up nito kay Marco na ilang dekada ang tanda sa kanya, na gaya ni Gabby sa bata ring si Sanya.

Sey ni Sharon, okey siya sa reunion movie nila, at si Gabby na lang ang hinihintay ng madla. Sabi nga ni Mega, matagal nang naghihintay ang mga fan, kaya dapat na nila silang pagbigyan.

“And you, Kitina’s Papi! Kala mo ikaw lang may batang partner ha?! Game ka na ba? @concepciongabby Ako walang kaproble-problema. You na lang hinihintay ng bansa!” sabi pa ni Sharon kay Gabby.

Gabby Concepcion (@concepciongabby) • Instagram photos and videos

445.3k Followers, 565 Following, 1,935 Posts – See Instagram photos and videos from Gabby Concepcion (@concepcio…

Derek, Ellen magpapagawa ng bahay

Magpapagawa ba uli ng bahay si Derek Ramsay para naman sa kanilang dalawa ni Ellen Adarna? Nagpahiwatig si Derek nang pagnanais niyang magpagawa uli ng bahay, sa pinoste nitong larawan sa kanyang Instagram, kasama ang designer team na gumawa ng dati niyang bahay.

Ayon sa caption, excited siyang ipaubaya sa grupo ang pag-upgrade ng kanyang bahay. Ito rin ang team na nagtayo ng napakaganda niyang bahay sa Alabang Hills noong 2015, na nagustuhan nya dahil sa modern style nito.

“I can’t wait to start our next home together,” sabi pa ni Derek.

Noong nagpagawa si Derek ng bahay, sila pa ni Andrea Torres. At ngayon nga ay para naman sa kanila ni Ellen ang bahay na gusto niyang ipatayo.