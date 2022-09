Julia inalok ng ‘pepe’ si Carlo

Sobrang ganda ni Julia Barretto sa ‘Expensive Candy’ na para nga siyang kumikinang sa lahat ng anggulo, ha! Wala rin siyang keber kung magpa-sexy, na kahit lantad na ang kanyang puwet, habang kumekembot-kembot ay okey lang.

Pero siyempre, hindi rin nagpakabog sa kaguwapuhan si Carlo Aquino. Bukod sa husay niyang umarte, lutang na lutang din ang kakisigan niya, na sa role nga niya na isang birhen, na nasabik sa natikmang babae, kapanta-pantasya pa nga siya.

Aba, ang ganda ng katawan ni Carlo, ha! Sayang nga lang at hindi siya nagpasilip ng bukol niya, na ginawa nga niya sa Instagram recently, na nag-boxers lang habang naka-side view kaya aliw ang mga beki.

Anyway, ang daming aliw na eksena sa ‘Expensive Candy’ na first time ginawa ni Julia. Aliw ang pagmumura niya. Aliw rin ang pagbigkas ng ‘kant@#’ ni Carlo.

Pero, pinakatumatak sa akin ay noong alukin ni Julia si Carlo ng PepSiLog, ha! Ang pamilyar kasi kay Carlo ay TapSiLog, HotSiLog, AdoSiLog, BangSiLog.

At first time nga niyang narinig ang PepSiLog. Na noong dineliver na ni Julia, naaliw ang mga fan. Kasi nga, ang PepSiLog ay ‘Pepe-Sinangag-Itlog’, ha! Ang cute, di ba?

Well, bongga rin talaga si Direk Jason Paul Laxamana, ha! Palagi na ay pinatutunayan niyang maraming magagandang kuwento na karapat-dapat ilahad sa harap ng kamera.

Heartney bagay na kakambal ni Kathryn

Hindi talaga sure na kahit ikaw pa ang manalo, ikaw na agad ang mabibigyan ng atensiyon. Di ba nga, subok na `yon kina Ice Seguerra, at iba pa, na kahit hindi naman nagwagi, sila pa rin ang sumiikat.

Sa kaso ni Heartney Martinez, na kahit pumasok lang siya bilang semi-finalist sa Miss Baguio 2022, siya ang nasilip ng Boracho Productions ni Atty. Ferdy Topacio, na bigyan ng atensiyon. At siya rin ang susunod na endorser ng Erase (soap, diamond, plantcenta), na sabi naman niya ay tunay niyang ginagamit.

Sure na nga agad na may pelikula siyang gagawin, dahil producer nga ang manager niya, at pinaplano na agad ang lahat.

“Sobrang blessed po talaga na ako ang napili, kahit hindi ako ang winner,” sabi ni Heartney.

Sabi ni Atty. Topacio, dahil bukas na ulit ang mga sinehan, at may mga naka-line up na rin silang mga pelikula na gagawin, inisip nilang mag-build up nga ng mga artista na sila na rin ang magma-manage.

At nakita nga nila ang potential kay Heartney.

“May mga beauty queen na hindi pang-artista. Si Heartney, iba ang quality ng ganda niya,” sabi ni Atty. Topacio.

Hindi nga raw sexy star ang magiging image ni Heartney, dahil pang-wholesome ang ganda niya.

Bet ni Heartney ang tinahak na landas ni Kathryn Bernardo. At sabi nga, habang tinititigan mo si Heartney, lalong lumulutang ang kanyang kagandahan.

At may hawig nga sila ni Kathryn, ha! Keri niyang maging magkapatid sila.