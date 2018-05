Julia hindi nakapalag sa sampal ni Louise

Pagalingan sa acting sina Julia Montes at Loui­se Delos Reyes sa kanilang confrontation scene sa Asintado, at kahit ang mga netizen ay agree na talagang hinusayan ng mga Kapamilya star ang pag-arte nila.

Nangyari ang komprontasyon nang dumalaw si Ana (Julia) sa burol ni Mona (Empress) at hindi nakapagtimpi si Yvonne (Louise) at sinampal si Ana sa sobrang galit sa kinahinatnan ng kanyang ate. Ipinagtulakan niya pa ito at ipinamukhang siya ang may kasalanan ng lahat.

Wala namang nagawa si Ana kung hindi humingi ng tawad at sisihin din ang sarili sa pangyayari. Dalang-dala ang mga netizen sa mabigat na eksena at kahit sila, hindi napigilan ang damdamin sa takbo ng kuwento.

“Wala kayang may gusto nu’ng nangyare. Basta kasalanan ‘to ni Salvador. Selfish mo Yvonne,” komento ng YouTube user na si Dianajean Padilla.

“Kasalanan naman ni Ana. Sinama-sama niya sa ampunan tapos nung nawala ‘di agad sinabi,” paglalahad naman ng isang pang YouTube user na si Jessica Mastura.

“Yvonne, parehas kayo ni Samantha. Imbis na maawa ako sa’yo, mas lalo ako nagagalit sa’yo,” sabi naman ni Gladys Eses.

Ngayon ngang may hidwaan na sina Ana at Yvonne, maituring pa rin kaya nilang isa’t isa na magkakampi?