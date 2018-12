Julia gusto nang magpakasal, magkaanak kay Joshua

Sinagot ni Julia Barretto ang mga tanong ng kanyang mga fan sa pamama­gitan ng kanyang sari­ling segment na Just Julia sa IGTV.

Unang tinanong sa kanya ay kung paano nito kinakaya ang stress sa buhay niya. Ang sabi naman ni Julia ay sinabi sa kanya ni Erich Gonza­les na dapat ay magbilang lang siya hangga’t mabaling ang atensi­yon niya sa ibang bagay imbes na mag-focus sa bagay na kinaii-stress-an­­ niya at sinabi niyang talagang effective ang payo ni Erich sa kanya.

Isa rin sa tinanong kay Julia ay kung ano ang wish niya na sana ay matagal na niyang ginawa. Sinagot naman ito ng aktres na gustong-gusto raw ni­yang mag-college. ‘Yan daw ang isang bagay na gusto ni­yang gawin dati pa dahil hanggang high school lang daw ang kanyang natapos.

May nagtanong din kay Julia kung paano niya binaba­lanse ang kanyang trabaho at relasyon kay Joshua Garcia. Ang sabi naman ng aktres ay sinisigurado nilang dala­wa na mayroon silang date night paminsan-minsan sa kabila ng kanilang mga hectic schedule.

Yes, palagi raw silang nagkakasama sa trabaho bilang love team, pero iba pa rin daw ang personal na date nila dahil iba raw ang usapan kapag nakapaligid sa maraming tao at nasa ca­mera dahil marami raw posib­leng iistorbo kapag nasa trabaho sila habang nag-uusap sila at siyempre iba rin ang usapan kapag eks­klusibong silang da­lawa lang ang magkasama sa date, mas sincere at mas romantiko.

Tinanong din si Julia kung ano ang pinakamala­king pagkakamali na nagawa niya sa buhay niya. Ang sagot naman ng aktres ay wala siyang pi­nag­sisi­han sa anumang nagawa niya sa kanyang nakaraan. Nagkamali man siya pero hindi raw niya ini­isip na masamang bagay yon dahil naka­tulong daw ito sa kung sino siya ngayon.

Isa ring karangalan daw ang maging Barretto dahil kasama niya bilang mahal sa buhay ang mga ta­ong ti­ni­ti­nga­la at hinahangaan niya sa showbiz Industry.

Masaya rin daw na nasa iisang industriya lang sila ng kanyang pamilya pero ang pagi­ging Barretto raw ay normal na bagay lang daw “just like any other fami­lies” ayon sa aktres.

Nakakagulat pa na dagdag ni Julia sa kanyang sagot na gustong-gusto raw ni Julia na ma­ging mommy at asawa na! Mamadaliin kaya niya ang pagpapakasal? Hindi natin alam.

Basta sinabi lang niya na gusto na niyang magkapamilya, “like so so bad!” ang sabi ng aktres. (Athe­na Yap)