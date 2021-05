Julia gumanda, sumeksi kay Coco

Sa halip na humulas ang itsura dahil sa pandemya at kawalan ng project, mas lalo pang gumanda si Julia Montes. Hangang-hanga ang mga netizen sa itsura ng aktres sa bagong posting nito ng larawan sa Instagram.

Naka-light make up lang ang aktres at red lipstick, suot ang off shoulder na damit. Wet look lang ang dating ng buhok niya na lalong nagpatingkad sa ganda niya.

Walang dudang hindi naapektuhan ng pandemya si Julia at masaya pa siya sa kasalukuyang buhay, sa piling ni Coco Martin. Sabi nga ng marami, ang husay magpaganda ni Coco at kitang-kita `yon kay Julia.

“Living life on that fine line of happiness and no regrets – JM,” mababasa sa IG ni Julia. (Rey Pumaloy)