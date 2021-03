Julia, Gerald tikom bibig sa COVID-19 tsismis

Naghihintay kami ng sagot mula sa kampo ni Gerald Anderson. Ito ay ‘yung tungkol sa diumano’y may nag-positibo ng COVID-19 sa ginanap na birthday party nila ng girlfriend na si Julia Barretto sa Zambales.

Na kesyo hindi naging “fun” ang birthday party dahil sa nangyari. Na tila nakalimutan daw yata na may COVID-19 pa rin at kesyo hindi na raw na-observe ang social distancing at ilang safety protocols.

Ang balita tungkol sa may nag-positibo ng COVID-19 ay galing daw sa nasa party rin o kakilala ng nag-positive. Pero wala pa rin o anumang pahayag sina Gerald at Julia kung totoo ba o hindi ang isyu.

Maging sina Julia at Gerald ay naiintriga na rin na nag-positive. Sinubukan namin kamustahin sina Gerald at Julia sa pamamagitan ng taong malapit sa kanila. ‘Yun nga lang, wala pa rin itong sagot as of this writing.

Winwyn umalalay sa ama, mga kapatid laban sa anxiety

Isang malaking challenge para kay Winwyn Marquez ang bagong pelikula na gagawin niya na siya ang bida at title role.

Magsisimula pa lamang ang lock-in shooting nito next week. At kahit pandemic, isa si Winwyn sa sunod-sunod ang trabaho.

Katatapos lang niya ng lock-in taping ng ‘Owe My Love’, one week lang daw siya sa bahay then, simula na nga siya ng lock-in shooting.

Tipong may multiple personality disorder ang gagampanang role ni Win na ayon dito, first time niyang gagawin at the same time, challenge at pressure rin sa kanya na siya ang title role.

Sa totoong buhay, ayaw mang sabihin ni Winwyn na depression dahil more on anxiety raw ang mga napagdaanan niya, pero tila ganun na rin ang dating. Dahil nga ito sa pandemic. Kaya she made it a point din na ma-guide niya ang mga batang kapatid niya at ang daddy niya.

“Alam naman kasi natin na stress ang mga tao so I made it a point for people to talk, like those inside the house.

“Sa dad ko, hindi naman depression but sanay kasi siya na pumupunta sa farm niya, lumalabas. Kaya ang ginagawa ko, inaaya ko siyang mag-work-out. Sa mga kapatid ko rin, since mga teenager, sila talaga yung affected.”

More on mabigyan niya ng justice ang gagampanang role ang talagang pinaghahandaan ni Win. Natuwa ito ng malaman sa mismong producer nila na hindi sila after sa malaking kikitain ng pelikula kung hindi ang makapagbigay raw ng quality film lalo na sa panahon ngayon.