Julia, Gerald pakakasal sa 2024

Umulan agad ng sangkatutak na komento sa vlog ng sikat na photographer na si BJ Pascual, dahil si Julia Barretto nga ang guest niya.

‘Julia Barretto Shows Off Her Summer Body’ nga ang titile ng vlog niyang `yon.

At dinayo pa ni BJ si Julia sa Subic, na first time nga raw nangyari, dahil kadalasan ay sa studio lang ginagawa ang shooting niya sa ‘musings’.

Perfect summer/birthday pasabog nga raw ito ni Julia, ayon pa kay BJ.

Siyempre, super happy si Julia habang ginagawa ang pictorial. Kitang-kita na inspired siya sa kasalukuyan. Panay ang halakhak, at saya nga niya sa harap ng kamera.

And of course, ang interview kay Julia ang inabangan ng mga fan, na sinimulan nila sa ‘trip down memory lane’ na nagsimula raw noong 13 years old pa lang si Julia.

Pero bago ang usapan tungkol sa mga basher ni Julia, sa huling bahagi ng chikahan nila ay nasambit na ng aktres ang plano niya sa buhay. At kung titingnan mo, parang pareho na rin talaga sila ni Gerald Anderson ng plano, mga dalawa o tatlong taon pa o papalipasin o 2024.

“I just wanna have a family talaga. I’m 24, so magwo-work na ako sobra, then pag 25, magwu-work ng sobra. Para pag 26 na ako, puwede na akong mag-start ng family.

“’Yun and dream ko for myself, ever since I was young,” sabi ni Julia.

At heto na nga ang napag-usapan nila tungkol sa mga basher at hater ni Julia, na alam naman natin na sa ngayon ay super aktibo, mula noong umamin nga si Gerald na magdyowa na silang dalawa.

Kuwento ni BJ, kilala raw niya personally si Julia, kaya gulat siya kung bakit ang dami itong basher.

“I know you personally, so hindi ko ma-get ang mga basher. Pero, how do you feel na, kasi ang feeling ko, minsan parang OA na…” sabi ni BJ.

“Crucified! Hahahaha!” hirit ni Julia.

“Oo nga, eh, parang feeling ko, wait lang, relax lang,” say pa ulit ni BJ.

So, paano nga hina-handle ni Julia ang matitinding batikos, lait sa kanya?

“You know what, this is what I always say…

“The older I’m getting, I’m slowly starting to realize how important it is to compartmentalize, what matters and what doesn’t matter. “Sometimes, when it’s the opinion of people who don’t have a significant role in your life, who really don’t matter to you, who you don’t even know, I’m never going to be affected by it.

“Because you don’t know me, I don’t know you, we can’t judge each other. It’s just not possible,” sabi ni Julia.

Ang mga nagma-matter o mahalaga lang daw na opinion sa kanya ay ang mga mahal niya sa buhay.

“My family, my friends, people who are close to me, the ones who really know me.

At isa nga raw sa natutunan niya, sa tinagal-tagal na niya sa industriya, na ang mga kadugo nga raw ay pare-parehong nasa spotlight, kahit daw ano ang gawin niya, kung ano ang gustong isipin, sabihin ng mga tao, hindi mo sila mapipigilan.

“Whether you do something good or bad, people will always have something to say. So keep going, keep doing you.

“Wala, may masasabi, e. Kahit ang ganda na ng nagawa mo, meron pa rin silang masasabi. May taong ganoon, eh,” sabi ni Julia.

Pero, hirit ulit ni BJ, ‘Pumatol ka ba ever sa mga basher?’

“Hindi ako mapagpatol, pero kapag meron nang nagku-cross na ng line, I will answer. But never in a bastos way.

“I won’t pay back bad for bad. I believe in paying back good sa bad. Fight a good fight of faith, ‘diba, sabi sa Bible?

“I have, but mabibilang mo sa mga kamay ko. Pero, very nicely.

“And I’m always hoping for the best for them everytime I reply,” sabi niya.

Pinagdarasal daw niya ang mga basher niya.

“For you to be talking to me this way, you must be going through something. Kung at peace ka, masaya ka, you’ll not talk to anybody that way. Kung hindi ka bitter sa buhay mo.

“I look at it na, maybe they’re not okay, maybe there’s something they want to improve or change in their life na hindi pa nababago. I just don’t want to judge also, because I know what it’s like to be judged,” sabi ni Julia.