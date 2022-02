Julia, Gerald iwas lambingan sa Feb. 14

Hindi raw magdi-date, o wala munang lambingan, sina Julia Barretto, Gerald Anderson sa February 14! May nauna raw kasing mahalagang commitment si Julia, na hindi niya puwedeng kanselahin pa.

“Ako kasi meron akong wisdom tooth removal ng Feb. 14, so wala akong exciting na masi-share about Valentine’s day.

“But probably magsi-celebrate kami ng Valentines before Feb. 14!” sabi lang ni Julia.

Pero for sure, maraming pasabog si Gerald para kay Julia sa araw na `yon. Hindi ito papayag na hindi pakiligin ang minamahal niyang dilag. Na for sure, gagawin niya ang lahat para maging pinakamaligayang babae sa mundo si Julia, lalo na at mapapasabak ito sa isang operasyon sa dentist niya.

Pero siyempre, bukod sa wisdom tooth removal, busy rin si Julia dahil kainitan ng promo ng ‘Bahay na Pula’ na isang horror movie na dinirek ni Dante Mendoza para sa Vivamax.

Inamin ni Julia na takot na takot siya sa mga horror movie, na ayaw talaga sana niyang gumawa ng mga ganung genre, pero dahil si Brillante Mendoza ang direktor nito, pumayag talaga siya.

Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na maidirek ng isang international award winning director. (Dondon Sermino)