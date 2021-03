Julia, Gerald isyu tinalbugan ng ‘change oil’ couple

Ano ba ‘yan? Pati ba naman sa ‘change oil’ couple, iniuugnay sina Julia Barretto at Gerald Anderson?

Na kahit wala naman kinalaman ang dalawa, na ni hindi nga yata nila kilala ang ‘change oil’ couple, binabanggit pa rin, o ginagamit ang mga pangalan nina Julia at Gerald sa mga komento laban sa dalawa na hindi naman mga artista.

May mga komento na kesyo ang ‘change oil’ couple raw ang low budget version nina Julia at Gerald. Kaloka, di ba?

May nagsasabi na sana raw ay gawin sa Maalaala Mo Kaya o Magpakailanman ang kuwento ng ‘change oil’ couple, at sina Julia at Gerald ang mga kuning bida.

May mga hirit pa na ‘Julia and Gerald left the group.’ May iba na nagsabi na kinabog ng ‘change oil’ couple ang isyu sa JuRald.

Anyway, kung ang TikTok account, lalo na ang TikTok entry na magkasama na nagsasayaw ang ‘changel oil’ couple ang pagbabasehan mo, maloloka ka sa mga mensahe, pero parang gusto nilang palabasin na hindi sila apektado, at mukhang ini-enjoy pa nila ang atensiyon na binibigay sa kanila ng mga netizen ngayon, ha!

Well, mabailis talagang makahanap ng pagkakaabalahan ang mga Pinoy. Na kahit pataas nang pataas ang problema sa COVID-19, mas binibigyan ng atensiyon ang mga kabaliwang isyu sa buhay.

Maja mabenta sa Kenya, Ghana, Uganda, Nigeria

Kasalukuyan ngang pinalalabas sa South Africa ang teleserye ni Maja Salvador na ‘The Killer Bride’.

At base sa reaksiyon ng mga fan sa Facebook, na karamihan ay mula sa ibang bansa na tulad din ng Nigeria, Kenya, Uganda, Ghana, naaaliw, humahanga, nababaliw sila sa bidang aktres, at sa kuwento mismo.

Nanghihinayang nga sila dahil mukhang ang ‘The Killer Bride’ na ang huling teleserye ni Maja na mapapanood nila, dahil di ba nga, wala na siya sa ABS-CBN, at ang susunod na teleserye naman niya ay sa TV5 mapapanood, ang ‘Nino at Nina’.

Sabi ni Queen Christie; “We are on episode 2 and we are already In love with Camilla. We are also so much into Los Bastardos. Pure entertainment right here.”

Say naman ni Odewole Evelyn Ayomidele; “I’m currently watching episode 3… My family is in love with Camilla… Pinoy drama is a hit in Nigeria,, everyone love the Filipino teleserye.”

Blood sisters, The good son, Kadenang ginto, Madrasta, Dolce amor, A love to last, Wildflower, doble kara, Asintado, Pangako sa yo.”

Bongga, di ba?