Julia dedma sa Gerald, Ivana romansahan

Binuking ni Gerald Anderson na ‘worrying type’ na dyowa raw si Julia Barretto kay Gerald Anderson.

Kuwento ng aktor sa “CinemaNews”, na pinadadalhan kasi niya si Julia ng mga eksena niya sa ‘A Family Affair’ lalo na `yung nagbu-bullride siya na pinakadelikado talaga sa lahat ng ginawa niya.

Pero, super supportive nga raw si Julia kay Gerald, kaya mas lumalim daw ang sense of purpose niya bilang aktor dahil kay Julia.

“Mas nadagdagan ‘yung motivation ko to do better in my passions and sa craft ko. Hindi ko ‘yan magagawa kung hindi sa support na binigay niya,” sey niya.

Siyempre, sobrang secure si Julia sa pagmamahal ni Gerald, kaya dedma lang ito sa mga nakikita niya. Wapakels nga ito sa nag-trending na lampungan/honeymoon nina Gerald at Ivana Alawi, na kung saan ay tirik mata nga ang huli sa halik/romansa ng una.

Nag-trending nga ang mainit na honeymoon scene nina Paco at Cherry ng “A Family Affair” at happy raw si Julia roon. Ibig sabihin, effective raw ang akting nina Gerald at Ivana.

Nanay ni AJ Raval naghamon ng away palaban sa mga ‘Marites’

Mukhang game na game ang nanay ni AJ Raval na si Alyssa Alvarez, na makipagtalakan sa mga ‘Marites’, ha! At tila siya na rin mismo ang nanghihikayang sa mga tsismosa na bisitahin ang social media niya para ungkatin ang tsismis kay AJ, na kesyo buntis nga ito ngayon, at si Aljur Abrenica ang fadir.

Unang chika kasi ni Mrs. Alvarez sa FB niya, “Mabuhay po tayo ng mapayapa na walang pakialam sa buhay ng iba!”

Pero, heto nga ang mas bongga, ha! Na ‘yun nga, game na game sa talakan.

“Linisin ko nga muna itong FB ko, mukhang bibisitahin na naman ng mga marites, palit dp kelangan maganda ako. Tapos iinglishin ko mga post ko. Wait nga. Open ko na rin messenger ko para maaway niyo ako kase baka hindi na naman makatulog mga taong ito!”

At mukhang aliw na aliw at kilig na kilig din siya na pinapatulan ng iba’t ibang website ang mga post niya.

“Ayihhh! Favorite talaga ako ng (website). I love you so much!”

At komento na pa niya, “Pati ako namamayagpag din ahahahaha!”