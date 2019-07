Julia ‘beach please’ ang sagot sa mga basher

Marami ang naghihintay sa sasabihin ni Julia Barretto tungkol sa pagkakasangkot niya sa ‘hiwalayang’ Bea Alonzo at Gerald Anderson.

Nag-viral kasi ang photo nina Julia at Ge-rald noong pareho silang um-attend ng birthday party ni Rayver Cruz nitong nakaraang weekend. Pinost ito ng isang fan na may malaking concern kay Bea.

Matagal na kasing may bulung-bulungan tungkol kina Julia at Ge-rald pagkatapos nilang gawin ang pelikulang “Between Maybes”.

Hindi lang ang relas-yon ni Bea kay Gerald ang nagulo kundi pati na ang relasyon ni Julia kay Joshua Garcia.

Disabled ang comments section ni Julia sa Instagram noon pang July 22 dahil sa sari-saring bashing ang natatanggap niya mula sa mga fans ni Bea.

Sa Twitter ay nag-trending ang #Valentina, ang kalabang mortal ni Darna na may mga ahas sa ulo. Iyon daw ang bagay na role kay Julia kung kukunin siya na maging cast ng “Darna”.

Biglang nag-post na nga si Julia sa Instagram account nito na isang photo na nakahiga ito sa beach. Ang caption ay hindi depensa niya sa pagkakasangkot niya sa Bea-Gerald issue, kundi nag-promote ito ng movie niya.

“We’re down to our last few days of s­hooting ‘Block Z’ and while it’s been quite busy and hectic again, I’m looking forward to my next beach trip.”

Pinost ito sa isang showbiz website at heto naman ang reaction at comments ng netizens sa pinost ni Julia:

“Julia be like: keber ko sa inyo hahaha.”

“keber din ng mga moviegoers sa movie nya come its showing time hahaha.”

“It’s better if she avoid the comments. Twitter practically cancelled her already, how much more on Instagram and Facebook pa?”

“Unbothered kuno pero deep inside takot na dahil pabagsak na ang career. Lol.”

“last mo na yan gurl. after nyan puro ka na bakasyon.”

“Yung todo promote yung mga kasamahan nya sa Block Z like Dimples Romana pero mukang lalangawin lang dahil sakanya.”

“No need to announce your vacation. Kahit forever vacation pa yan sa showbiz.”

“parang nangagamoy promo, pag itong movie nya prinomote sa twba alam na this. tbh kung di lang taken si gerald parang walang problema kasi parang di naman naging mag on ang joshlia talaga.” (Ruel

Mendoza)