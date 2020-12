Julia Barretto laman ng IG story ni Anderson

Wow naman, talagang naging daan ang Netflix para maging ‘legit’ ang pagpu-post nina Julia Barretto at Gerald Anderson sa Instagram, na magkasama sila, ha!

Well, wala namang masama, dahil talaga namang magkasama sila sa movie na Between Maybes, na kinunan pa sa Japan, at pinaniniwalaan na naging way para mapalapit sila sa isa’t isa.

At salamat nga sa Netflix dahil heto nga, laman na ng mga Instagram story ni Julia ang mga video, photo nila ni Gerald, mula sa naturang movie.

Marami nga ang nagsasabing bagay sina Julia at Gerald, at huwag na silang mahiya na ilantad ang pagmamahalan nila. May nagsasabi rin na ‘Yes naman, nagiging legal na ang pagpu-post nila.’ Say ng iba pa, ‘aya na pinost na niya gf niya.’

May humihiling din na dahil nabitin sila, bet nila na magkaroon ng part 2 ang movie. Gusto raw nila ng happy ending kina Gerald at Julia.

Sabi pa rin ng iba, ‘hindi na mapigilan, aminin na kasi.’ May nang-aasar din na mas maganda raw kung gawing movie ang ‘ghosting.’

Siyempre, may mga netizen na mas bet talaga ang mang-asar at talagang tina-tag pa nila si Bea Alonzo sa mga mensahe nila.

Well, sana lang, sa 2021 ay maging malaya na ang dalawa, na panindigan na kung may dapat panindigan, di ba? (Dondon Sermino)