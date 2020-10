Julia ayaw pag-usapan sina Gerald, Greta, Claudine

Sa virtual presscon ni Julia Barretto para sa paglipat niya sa Viva Artist Agency mula sa Star Magic, naitanong sa kanya ang tungkol sa kanyang mga ‘Tita’ sina Gretchen at Claudine Barretto.

“With all due respect, I don’t discuss anymore my personal relationships with… with my family members, lovelife. Anything, any kind of relationships, I personally chose not do discussed it anymore, because, why? Because, I’m just become more protective with people in my life. Mas pinuprotetkahan ko na po ang privacy ko ngayon,” sagot ni Julia.

Meaning, huwag niyong asahan na magsalita si Julia tungkol sa napapabalitang ‘relasyon’ nila ni Gerald, o kahit nga sa sitwasyon nila ng mga Tita Greta, Clau niya.

Anyway, maraming planong gawin si Julia sa Viva. At sabi nga niya, gusto niyang gumawa ng mga mas mature na role, na magbibigay kalayaan para ipakita naman ang kakayahan niya sa akting.

Pero, nasabi rin niya, kahit pabiro, na bet din niyang seryosohin ang singing career niya. At gusto niyang mag-back up kay Sarah Geronimo.

Anyway, ang ganda-ganda ni Julia ngayon. Na kahit itanggi, o tumanggi siyang pag-usapan si Gerald, ramdam mong namumukadkad ang kagandahan niya dahil sa pagmamahal. (Dondon Sermino)