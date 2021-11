Juico nilahad panig vs Obiena

INILANTAD ni Philippine Athletics Track and Field Association president Philip Ella Juico ang mga naging kaganapan na nagtulak sa Patafa sa pagpapa-imbestiga kay 2020+1 Tokyo Olympics pole vault 11th placer at Asian record holder na si Ernest John ‘EJ’ Obiena.

Sa panayam ng ANC Digital Miyerkoles, ipinaliwanag ni Juico ang mga naging daan upang bumuo sila ng isang hiwalay na komite para sa buong katotohanan sa nadiskubreng kulang na bayad sa panahon sa itinalagang Ukrainian coach na si Vitaliy Petrov sa atleta.

“2018 down to 2021, he had liquidation report, with signature of Petrov. So may disconnect ah, sinabi ng coach hindi binayaran, sabi sa report ng ating athlete, binayaran dahil merong liquidation, may disconnect. This has to be look into. So we started asking and reported this to the board of Patafa,” wika ng opisyal .

“Hindi personal ito, this is part of good governance. This is part of accountability, transparency dahil a certain amount of money was entrusted to you, ipinagkatiwala sa iyo. There is a board resolution coming from PSC stating dito mo gagamitin iyan ha sa item na iyan.. so tinitingnan namin kung iyon nga ang ginawa,” hirit ni Juico.

“Eh dito sa kuwento ng dalawa, sa affidavit nila eh mukhang hindi. So we sent him a letter asking him question. Prior to that, bigla nagsabi sa amin si Petrov na binayaran na siya. November 4, 5 at 9. Iyung ibinayad sa kanya, hindi iyung pera na mula dapat sa PSC, Galing sa iba’t-ibang sources,” paliwanag ng track and field prexy. (Angelito Oredo)