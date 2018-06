Jueteng ugat din ng korapsiyon

Siguradong natutuwa ngayon ang mga nagpapatakbo ng jueteng sa bansa.

Ipinahayag kasi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bagama’t alam niyang illegal numbers game ang jueteng ay hindi pa siya handa na ipatigil ang sugal na ito.

Ikinukonsidera ng Pangulo na marami ang mawawalan ng trabaho kapag pinatigil ang jueteng katulad ng mga kabo at kolektor. Ang kanyang pangamba ay baka luminya naman sa pagtutulak ng droga ang mga sangkot sa jueteng kapag natigil ang jueteng.

Higit na mapanganib nga naman dahil lalo pang lalawak ang network ng illegal drug trade sa bansa kapag pumasok na rin dito ang mga mawawalan ng trabaho kapag pinatigil ang jueteng.

Pero dahil illegal numbers game ito ay kailangang ipa­tupad pa rin ng mga awtoridad, partikular ng Philippine National Police, ang batas laban sa mga sangkot sa jueteng.

Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na kaya namamayagpag ang jueteng ay dahil may padrino ang mga nagpapatakbo nito para hindi sila mahuli. Itong mga nagsisilbing ‘backer’ ang inaasahan ng mga jueteng operator na sasalo sa kanila kapag may nahuhuli na mga kabo at kolektor.

Sino pa ba ang magsisilbing padrino kundi sa hanay mismo ng mga tagapagpatupad ng batas? Ang iba ay lokal na politiko ang sumasalo.

Kabisado na ng mga jueteng operator ang sistema kaya hindi na sila basta-basta matibag ng mga matitinong awtoridad.

Ugat din ng korapsiyon ang illegal numbers game na katulad ng jueteng dahil kapalit ng proteksiyon sa mga operator nito ay magpapakawala rin sila ng malaking halaga sa mga pumapadrino sa kanila.