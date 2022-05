Judy Ann Santos: a mom’s love is Absolute

Sa 37 years ni Judy Ann Santos sa showbiz, nakilala siya sa maraming bagay: child star, soap opera queen, Prime Superstar, at multi-awarded actress.

Sa kabila nito, ang pinakamahirap na gampanin niya ay ang pagiging ina.

Noong 2005, nasa rurok ng tagumpay ang 26-year old na si Judy Ann. Matagumpay ang kaniyang Showbiz career at umuusbong pa lamang ang pag-iibigan nila ng aktorna si Ryan Agoncillo. Nagulat ang industriya nang inanunsyo niya ang planong maging ina.

Pagkatapos ng apat na taon, dumating sa buhay ni Juday si Yohan. Aminado ang aktres na nagbago ang pananaw niya sa buhay simula nang maging ina.

“Noon, ang alam ko lang nagtatrabaho ako nang mabuti and I thought that was enough,” kwento ni Judy Ann sa isang eksklusibong interbyu sa Absolute. “I learned to be more attentive and give more importance to the love and attention that I give.”

Naging prayoridad ng aktres ang pagiging ina. Aniya, ito rin ang dahilan kung bakit pinili niyang mag-anak muna bago magpakasal. Sa kabila ng pagkaka-igihan nila ni Ryan, nagpasiya siyang isantabi ang pansariling interes para kay Yohan.

Kalaunan, nagpakasal din si Juday at Ryan. Nasundan din si Yohan ng mga anak nilang sina Luisa at Lucho.

“Now that I’m a mom of 3, the way I understand pure love has evolved,” ayon sa aktres.

Talaga nga namang mas naging mapili si Juday bilang ina – lalo na sa mga commercial na tinatanggap niya. Ayon sa aktres, napa-bilib siya sa Absolute dahil sa taas ng kalidad nito. Aprubado ng National Sanitation Foundation International ang Absolute Pure Distilled, na nakakuha ng 0.55 score sa purity test. Ito ang dahilan kung bakit #1 choice ang produkto sa mga nanay.

“That’s why I chose Absolute. It values my family the way I value them. It pays to choose a partner who understands me and my priorities. I feel happy knowing I am able to give only the best for my family -the cleanest and safest water. My family’s well-being is the validation o f my love for them.”