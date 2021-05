Judiciary marshal bibigyan ng werpa

Umusad na sa Kamara ang panukalang pagtatayo ng judiciary marshal na magsisilbing security force ng hudikatura.

Inaprubahan sa ikalawang pagbasa ang panukalang Philippine Judiciary Marshals Service Act.

Base sa House Bill No. 9086, bibigyan ng kapangyarihan ang judiciary marshal para magsagawa ng imbestigasyon kaugnay ng mga posibleng banta sa mga hukom at iba pang tauhan ng hudikatura at mga tanggapan nito.

Mayroon din itong kapangyarihan na magbigay ng permit to carry sa mga lisensyadong baril.

Pamumunuan ito ng Chief Marshal na may ranggo na associate justice at tatlong deputy marshal na kapantay ng hukom ng regional trial court.

Ang itatalagang Chief Marshal at mga deputy nito ay dapat miyembro ng Philippine Bar at may ranggo na full Colonel sa Armed Forces o Philippine National Police o Assistant Director ng National Bureau of Investigation. (Billy Begas)