Juday sumakit leeg sa pagtataray

Ang bongga lang talaga ni Judy Ann Santos Agoncillo, ha! Aba, ang pinag-aagawan ng marami, tinanggihan niya.

Anyway, makabuluhan ang mga binitawang salita ni Juday tungkol sa mga pinipili niyang project, sa naganap na kwentuhan nila ni Boy Abunda sa digital talk show nitong “The Best Talk” sa Cinema One YouTube channel.

Inamin ni Juday na sa 35 taon niya sa industriya, sinusubukan niyang ibahin ang atake sa bawat karakter na ginagampanan niya para hindi pare-pareho ang nabibigay niya sa viewers. Ngayon din daw, tinatanggap na lang niya ang mga proyekto na talagang magpapasaya sa kanya.

“Parang nandun na ako sa ‘ah ito nagawa ko na ‘to, iba naman.’ Mas gusto ko ‘pag umaarte ako. Siguro sa 35 years ko sa industry, nandoon na ako sa level na gusto ko nang mag-eksperimento kung hanggang saan ko kayang gawin ito at ‘yung masaya ako at the same time. Tapos na akong magtrabaho nang hindi ko gusto,” say niya.

Confident din daw si Juday na maiintindihan at rerespetuhin pa rin siya ng mga katrabaho niya kahit tanggihan ang mga inaalok na project sa kanya.

“Meron na akong good harvest. Na-realize ko na when you plant good seeds, you harvest a bountiful of produce na ikaw rin naman ang makikinabang. Ito ang mayos na pakikisama,” sabi pa ni Juday.

“Parang ngayon, na-earn ko ‘yung respect ng mga katrabaho ko na ‘pag sinabi kong ‘pasensya na po, ile-let go ko muna ‘yung project,’ they understand and they respect me kasi alam naman nila na kung gusto kong gawin, gagawin ko naman.

“Sa edad ko, gusto ko na lang enjoy-in ang projects na dumadating sa akin,” sabi pa niya.

Speaking of roles, special mention naman ni Juday ang huling teleserye niya sa ABS-CBN na “Starla” dahil na-challenge raw siyang maging mataray para sa role niya bilang si Atty. Teresa.

“Gusto kong maging kontrabida pero hindi pala madali. Masakit sa leeg kasi lagi kang mataray. But it was fun. It was something na for a long-time, noon lang ako kinabahan kasi hindi ko alam kung paano ko siya atakihin. Hinahayaan ko lang ang sarili ko to explore na mahanap ang sweet spot sa character,” sabi ni Juday.

Speaking of projects, nagbibigay ng good vibes at inspirasyon si Juday ngayon sa programa niyang “Paano Kita Mapasasalamatan,” na napapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel, at iWantTFC.

Patok sa UAE: Angelica, Coco #1 sa Netflix

Nangunguna sa Netflix Philippines ngayon ang Star Cinema movie nina Angelica Panganiban at Coco Martin na Love or Money na nag-premiere sa streaming platform noong Sabado (Mayo 15).

Hindi lang sa Pilipinas nag-top trending ang nasabing pelikula dahil number 2 na rin ito ngayon sa United Arab Emirates kung saan kinunan ang karamihan ng scenes nila, base sa litratong pinost ng direktor nitong si Mae Cruz-Alviar sa Instagram.

Umiikot ang palabas sa storya ni Leon (Coco), isang simpleng waiter sa Dubai na muling makikita si Angel (Angelica), ang babaeng minahal niya noon na biglang umalis ng Pilipinas tatlong taon na ang nakakaraan.

Sa pagkikita nilang muli, ibang klaseng Angel na ang makikilala ni Leon dahil mas puno na ito ng ambisyon na yumaman gamit ang maperang lalaki. Mapaibig kayang muli ni Leon si Angel?

Samantala, bukod naman sa pagpapalabas ng Star Cinema movies sa Netflix, napapanood din ngayon ang ilang classic movies nang libre at walang bayad sa YouTube Super Stream.

Maaari mapanood nang libre ang isa pang movie ni Angelica na “A Love Story” kasama sina Aga Muhlach at Maricel Soriano, “Barcelona: A Love Untold” nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, “You Are The One” nina Toni Gonzaga at Sam Milby, at marami pang iba.