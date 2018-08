Juday nagsalita sa pagkawala ni Ryan sa ‘Eat Bulaga’

Nilinaw at sinagot ni Judy Ann Santos ang tanong ng mga netizen kung bakit hindi nakikita nang matagal-tagal na rin ang mister na si Ryan Agoncillo sa noontime show na ‘Eat Bulaga’ at mas marami pang nagtaka sa absence nito dahil wala rin sa 39th anniversary celebration ng show.

Ipinaliwanag naman ni Juday na talagang gusto lang ni Ryan and as doctor’s advised din na kailangan niya munang mag-focus sa therap­y niya.

“Mabagal kasi ang healing, e, ‘yung time na binigay sa kanya ng doctor na therapy, ‘yun din ang time niya sa Eat Bulaga. He works out at least twice a day. Dalawang oras na work-out, dalawang oras na threrapy.”

Noong tsinek daw kasi ng surgeon ang gina­wang operasyon sa tuhod nito, hindi pa fully healed. Dapat sa time frame raw, fully healed na ito kaya ang naging advise kay Ryan, kaila­ngan niyang pagtuunan muna ito ng atensiyon.

Natutuwa naman daw siya na concern at marami ang nagtatanong kung bakit wala nga sa Bulaga ang mister niya. Doon pa lang daw, nakaka-touch na talaga.

Sinigurado rin ni Juday na babalik at babalik si Ryan sa Eat Bulaga dahil una sa lahat, pamilya niya na ito. At habang wala nga raw sa show at nagpapagaling, naging daan din ito para mas magkaroon ng time si Ryan sa pamil­ya, lalo na sa tatlong anak nila na ngayon ay mas nakakasama at nakaka-bonding nito.

Nakausap namin si Juday sa ginanap na grand opening ng bagong restaurant ng longtime friend niya, ang mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Roxas, ang Estela sa Brickroad, Cainta Rizal.

Proud at very happy nga si Juday para sa mag-asawa na sa mga hindi nakakaalam, siya pa ang bridge ng mga ito during their Mara Clara days. Aminado rin si Juday na sa kanilang dalawa raw ni Gladys, magkaiba ang lakas ng loob nila.

“Malakas ang loob niya sa mga ganito, ang dami niya ngang business na pinapasok. Pero sa mga physical, dalhin mo ‘yan sa mga rides, ‘yun hindi malakas ang loob niya, ako naman dun. So, magkaiba ang lakas ng loob namin.”

Pero kung may pagkakapareho man sila, yung friendship talaga na meron sila mahigit dalawang dekada na ang nakararaan, intact pa rin hanggang ngayon.

Wendell kumatok sa GMA para magka-show

I feel so blessed talaga. Napakaraming artista sa panahon ngayon, pero nandito tayo, naniniwala ang GMA sa atin. But of course, I’m also thankful sa network na pinanggalingan ko. Isang industriya lang ‘yan.”

Pitong taon din daw siyang nawala sa GMA-7 simula nang mag-TV5 muna siya, then ABS-CBN. Hanggang sa heto, balik-Kapuso na naman siya.

Aminado si Wendell na iba rin daw ang pakiramdam na na-appreciate rin siya ng ibang network. Ngayon naman daw, naisip niyang bakit hindi niya ibigay muli sa GMA. At inaming siya rin daw ang kumatok muli sa network para muli siyang makabalik.

Malaking bagay na hindi siya nag-burn ng bridge nang umalis siya sa GMA.

Ang unang serye ni Wendell sa pagbabalik Kapuso niya ay ang ‘Onanay’. At sa tanong kung hindi ba siya nanibago sa pagbabalik, “Alam niyo, sa totoo lang, ang sarap ng pakiramdam ko. Ganu’n din naman, the feeling is mutual noong sa ABS-CBN.”

Hindi alam ni Wendell kung sa pagbabalik-Kapuso niya, babalik din ba siya sa ‘Bubble Gang’. Kung nami-miss, kahit naman daw noong wala siya sa GMA, nami-miss niya ito.

Pero sey nga niya, “Siyempre, naiintindihan ko naman kung meron ng mga bagong member. I respect that. Kung hindi, happy lang ako na nandito ako sa GMA ngayon.”