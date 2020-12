Juday nagpaseksi sa dagat

May aabangang bago ang mga fan ni Judy Ann Santos sa susunod na mga post nila ng mister na si Ryan Agoncilo sa Instagram.

Nagpatikim na si Ryan sa itsura ni Juday sa video teaser nito habang naglulunoy silang mag-anak sa dagat.

Nahagip ng kamera si Judy Ann na naka-bathing suit sa video. Dalawang beses na sumulpot sa frame si Juday kahit long shot.

Ang estado ng katawan at kaseksihan ni Juday ang aabangan ng kanyang mga fan sa mga susunod na post ni Ryan. Yun ay kung papayagan ng aktres na ilantad sa publiko, o kung nanaisin mismo ng huli na ibalandra ang katawan ng kanyang asawa.

***

Robin pabor sa marijuana

Kakatapos pa lang sunugin ang milyong halaga ng marijuana sa Cavite bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno na labanan ang illegal drugs, muling nagparamdam si Robin Padilla ng suporta sa cannabis o marijuana bilang alternatibong gamot sa mga may sakit.

Pinoste ni Robin ang report ng CNN a tungkol sa UN at cannabis.

“The UN removes cannabis from a list of the most dangerous substances.”

Ikinatuwa ni Robin ang desisyon ng UN dahil malaki ang maitutulong ng cannabis sa mga mahihirap na hindi kayang gamutin ang kanilang mga karamdaman sa mahal na presyo ng mga synthetic medical drugs.

Pero agad namang ipinagdiinan ng aktor na ang pagluluwag ng UN sa cannabis ay hindi para abusin ang substance ng mga addict.

Sa kanya pa ring post, inisa-isa ni Robin ang medical benefits ng cannabis.

Hayagan ang suporta ni Robin na payagan sa bansa ang paggamit ng cannabis bilang isang alternative medicine.

***

Jane de Leon feeling reyna sa party

Kahit kababalik pa lang ni Jane de Leon sa trabaho, at kabilang ito sa maraming star na natengga sa bahay dahil sa lockdown, hindi napurdoy ang pamumuhay nito.

Katunayan, isang bonggang intimate dinner party ang idinaos nito.

Hindi simpleng dinner event ito kundi may bonggang set-up ito na ginastusan talaga.

Mula sa table setting at design ng buong venue, masasabi mo na may pera lang ang kayang maka-afford nito. Sabi nga ni Jane sa caption sa pinosteng larawan sa dinner party, maihahalintulad sa fairy tale ang dating ng birthday set up niya. Mistulang reyna nga si Jane sa sarili niyang birthday party.

***

Anak ni Joey bagyo ang kaseksihan

Ang angas ng kaseksihan ni Jocas de Leon. Inulan ng papuri ang dalagang anak ni Joey de Leon sa pinoste nitong video at mga photo sa Instagram habang nagse-selfie sa salamin.

Nalantad ang magandang kurba ng kaseksihan ni Jocas sa suot nitong two-piece black bikini. Kitang-kita ang mala-coca cola na kurba ng pigura ni Jocas na hindi maitatangging panlaban sa mga hubaderang celebrity sa socmed.

Kumbaga sa pagkain, sakto ang sangkap at lasa ng hubog ni Jocas. Kung tutuusin, mas bagyo pa ang kaseksihan ni Jocas kumpara sa iba.

Si Jocas ang epitome ng beauty, sexy and brains. Sa abroad ito nagtapos ng pag-aaral.