Juday may ‘K’ pa ba bilang reyna ng teleserye?

Kapag nabanggit ang salitang teleserye o soap opera, isang tao lang ang puwedeng tawaging reyna, at walang iba kundi si Judy Ann Santos.

Hindi naman kaila sa lahat na nakilala si Juday sa mundo ng teleserye mula sa kanyang pagkabata. Nagsimula ang lahat noong 1986 sa teleserye na Kaming Mga Ulila hanggang sa magbida na siya sa Ula, Ang Batang Gubat noong 1988.

Dahil sa likas na husay ni Juday sa pag-iyak sa mga mabibigat na eksena, marami na ang nagsabi na may espesyal na lugar si Juday sa showbiz. Mula sa pagiging child actress, hindi pa rin tumigil sa pag­hagulgol si Juday noong maging teenager na siya.

Biglang dumating ang Mara Clara, isa sa matagal na tumakbong teleserye sa bakuran ng ABS-CBN 2 mula 1992 hanggang 1997. Sa kanyang role bilang si Mara, nakipagtagisan ng husay sa pag-arte si Juday sa kapwa niya child actress na naging teen actress din na si Gladys Reyes sa kontrabidang papel bilang Clara.

Sa Mara Clara tuluyang nahubog si Juday sa kanyang pagiging teen actress at lalo siyang minahal ng masa dahil nakaka-relate ang maraming kabataan sa personalidad ni Juday at hindi lang dahil gumaganap siya bilang si Mara.

Tinanghal bilang ‘young superstar’ si Juday dahil sa mga fan club na nabuo dahil sa pagiging sikat ng Mara Clara. Noong mamaalam sa ere ang Mara Clara at sinubukan ni Juday na lumabas sa ibang mga programa tulad ng Gimik at Star Drama Theater Present Judy Ann, ang magbida pa rin sa isang teleserye ang hiling at sigaw ng kanyang libo-libong tagahanga.

Dito na naisipan ng ABS-CBN 2 na bigyan ulit si Juday ng teleserye, pero sa pagkakataong ito, siya na ang bida — siya na ang magdadala ng titulo na Esperanza.

Sa Esperanza, pinalakas ng teleserye ang tambalan nila ni Wowie de Guzman na unang nabuo sa Mara Clara. Tatlong taon umere ang Esperanza (1997-1999) at kasabay nito ay ang pamamayagpag ni Juday sa paggawa ng magkakasunod na pelikula na tumiba sa takilya tulad ng Paano Ang Puso Ko?, Muling Ibalik Ang Tamis Ng Pag-ibig, I’m Sorry My Love, Kaytagal Kang Hinintay, Kasal-Kasalan… Sakalan, My Pledge Of Love, Isusumbong Kita Sa Tatay Ko, Dito Sa Puso Ko at Esperanza: The Movie.

Nabigyan si Juday ng sarili niyang drama anthology na Judy Ann Drama Special na umere mula 1999 hanggang 2001. Sa drama anthology na ito, nasemento na ang pangalan ni Juday bilang bagong reyna ng television drama.

Kaya naman naging consistent top-rater ang mga sumunod niyang mga teleserye tulad ng Sa Puso Ko Iingatan Ka (2001-2003), Basta’t Kasama Kita (2003-2004), Krystala (2004-2005), Sa Piling Mo (2006-2007), Ysabella (2007-2008), Habang May Buhay (2010) at Huwag Ka Lang Mawawala (2013).

Limang taon nang hindi napapanood si Juday na nagbibida sa isang teleserye dahil mas pinili muna nito na maging isang maasikasong misis sa mister na si Ryan Agoncillo at hands-on mom sa kanyang mga anak na sina Yohan, Lucho at Luna.

Marami na ang nakaka-miss sa walang tigil na pagluha ng tinaguriang Teleserye Queen. Gusto ulit nilang maramdaman ang tagos sa pusong pag­labas ng emosyon ni Juday sa mga mabibigat na eksena.